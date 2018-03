El Barça supera sense problemes el Màlaga (0-2) i es manté sòlid en el lideratge

El Barça ha superat aquesta nit sense problemes el Màlaga (0-2), amb gols de Luis Suárez i de Coutinho, i es manté ferm en el lideratge de la lliga.

Amb Messi a Barcelona per la seva tercera paternitat, Valverde ha apostat per fer jugar per dins a Coutino i Dembélé, amb Luis Suárez amb llibertat total de moviments, i l’elecció ha estat tot un encert. I és que tots tres han dut de bòlid la defensa d’un Màlaga que des d’un primer moment s’ha vist superat per la seguretat amb la pilota als peus del Barça, que s’ha fet amb el control i ha començat a posar a prova Roberto. La primera ocasió l’ha protagonitzat Suárez, que ha vist com el porter local ha evitat l’1-0 amb una gran estirada (14’). Un minut després, però, l’uruguaià ja no ha perdonat, en rematar amb el cap una excel·lent centrada d’Alba. Amb el marcador a favor, la superioritat del Barça encara ha estat més evident, i després d’una ocasió molt clara errada per Paulinho (21’), ha arribat el segon, en una combinació genial entre Dembélé i Coutinho. El francès, amb un retall sec, ha deixat assegut el seu marcador i ha fet una centrada rassa que el brasiler ha enviat al fons de les xarxes amb l’esperó (28’). El gol, a més, ha anat seguit d’una entrada salvatge a Alba de Samuel, que ha vist la vermella directa. Tot i així, el Màlaga ha estat a punt de retallar les distàncies amb dues ocasions seguides, però En-Nesyri i Lacen les han fallat. I abans del descans, el Barça ha pogut fer el tercer, en un xut de Coutinho que ha aturat Roberto.

Futbol control