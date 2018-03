Compte pendent saldat

Dels 25 equips de la primera divisió amb els quals s’havia enfrontat fins ahir Luis Suárez, només un, el Màlaga, havia quedat sense tastar l’efectivitat golejadora de l’uruguaià, i això que el davanter ja ho havia intentat en cinc partits diferents, en què cap dels cinc gols que va aconseguir marcar el Barça va portar el seu segell. Un depredador de primera categoria com Luis Suárez, doncs, tenia comptes pendents amb el Màlaga, i ahir els va saldar amb una rematada de cap excel·lent, després d’una gran centrada de Jordi Alba, un gol molt important, ja que va ser el que va obrir la llauna andalusa. La diana, però, només va ser la cirera d’una actuació enorme de Luis Suárez, que sense el seu aliat i amic Leo Messi al camp va assumir els galons a la zona ofensiva i va liderar l’atac blaugrana amb la seva esma característica. El 9, de fet, ja va estar a punt d’obrir la llauna en el minut 14, en què es va plantar tot sol davant Roberto després d’una fantàstica retallada a Ignasi Miquel, si bé el seu xut ajustat al pal curt el va desviar el porter local amb la punta dels dits. Luis Suárez, però, ja havia olorat sang, i només un minut després no va perdonar i va enviar al fons de la xarxa una centrada mil·limètrica de Jordi Alba, el gol que va trencar el partit i amb el qual va enviar al bagul de l’oblit la seva mala ratxa contra el Màlaga. La diana, a més, és la cinquena que marca en les darreres cinc jornades de la lliga i la 21a que fa en el campionat, registres que el deixen a només tres de Leo Messi, l’actual pitxitxi i Bota d’Or, empatat amb Salah, Harry Kane i Cavani.

L’aportació de Luis Suárez, però, no va quedar únicament en el seu gran gol amb el cap, ja que el davanter uruguaià es va fer un fart de córrer per pressionar la defensa del Màlaga i per fer desmarcades. De fet, en una de les quals, l’uruguaià va veure com l’assistent de Martínez Munuera evitava una acció d’un contra un amb Roberto Jiménez assenyalant un fora de joc inexistent. I la seva actitud incansable no va variar després de la represa, en què, tot i que l’enfrontament va baixar de decibels i que el Barça tenia la situació més que controlada, Suárez va seguir a la seva, buscant la porteria i pressionant sense descans. El davanter ho va intentar amb un parell de faltes directes, sense èxit, i amb un xut en què no va engaltar bé la pilota. La nota negativa, ja a les acaballes del partit, va ser la groga que va veure, per una dura entrada a Ignasi Miquel, una amonestació que farà que Suárez es perdi per sanció el duel de lliga de diumenge que ve contra l’Athletic Club. Per sort, però, el depredador uruguaià sí que podrà participar en l’enfrontament de dimecres contra el Chelsea, un partit en què el seu coratge i la seva capacitat per perforar les porteries rivals seran imprescindibles per mantenir viva la flama de la lliga de campions, competició, per cert, en què Suárez no ha marcat aquest curs. I ja sabem com respon el 9 als comptes pendents.