Feina feta i mínim desgast

El Barça té 11 punts més que l’Atlético, que avui rep el Celta obligat a guanyar

El Barça no va tenir problemes en la seva visita al camp del cuer, el Màlaga, que ja fa setmanes que té més d’un peu a segona A, i va resoldre el partit amb molta facilitat. Ho va fer a més, ben d’hora, marcant els dos gols, de Luis Suárez i de Coutinho, abans del minut 30, i jugant una hora amb un home més. Ni l’absència ja coneguda d’Iniesta, ni la de Messi, baixa d’última hora ja que ha tornat a ser pare i no va ni viatjar, no van passar factura als de Valverde, que van ser infinitament superiors a un equip que amb la d’ahir, ja encadena set jornades perdent.

Si la temporada passada, el Barça va veure com se li escapava quasi mitja lliga a La Rosaleda amb aquella desfeta el mes d’abril –és de fet, l’última derrota que ha encaixat en el campionat–, enguany en surt potser més a prop que mai del títol. I és que, en espera del que faci avui l’Atlético de Madrid, que rep el Celta, són ja 11 els punts que els culers tenen sobre els colchoneros. Tot plegat, abans de rebre el Chelsea dimecres en la tornada dels vuitens de final de la Champions, amb el botí de l’1-1 de l’anada.

Per evitar sorpreses com la de fa dues jornades a Las Palmas, on el Barça va cedir dos punts tot i enfrontar-se a un rival molt inferior i que també estava amb l’aigua al coll, Valverde va apostar per posar tota la carn a la graella, amb un onze que exceptuant Coutinho, que no pot disputar la Champions, i potser també Dembélé, i afegint-hi Messi i Iniesta si el manxec es recupera a temps, s’assemblarà molt al que s’enfrontarà d’aquí tres dies al conjunt londinenc. Faltarà veure això sí, quin és l’esquema escollit ja que ahir el Txingurri va recuperar el 4-3-3, amb Dembélé, que va progressant, Luis Suárez i Coutinho en atac, i Paulinho com a interior esquerre acompanyant Rakitic i Busquets. La defensa va ser la de gala i va viure un dels partits més còmodes del campionat, el dissetè ja aquesta lliga sense encaixar cap gol.

El Barça ahir va anar per feina i des dels primers minuts van mostrar una gran serietat. Els blaugrana van estar encertats en la pressió, recuperant molt ràpidament la pilota, cosa que es traduïa en constants amenaces a l’àrea rival i escàs, per no dir mínim, perill rival. No s’havia arribat ni al primer quart d’hora, que Luis Suárez va estar a punt d’obrir la llauna gràcies a una acció iniciada per Coutinho i una excel·lent passada de Paulinho. Només la mà de Roberto va evitar el gol. No va fer falta però, esperar gaire per encetar el marcador ja que només dos minuts després, l’uruguaià ja no va fallar, rematant molt bé de cap la mil·limètrica centrada de Jordi Alba, i trencava així la malastrugança que el perseguia contra el Màlaga.

No es va conformar el Barça amb el mínim avantatge i va seguir a la seva, plantant-se a l’àrea rival i creant ocasions amb una gran facilitat. I d’una molt bona acció de Dembélé a prop de la línia de fons, va arribar el segon gol. Bona retallada del francès, que va veure l’arribada de Coutinho, i rematada encara millor del brasiler, d’esperó, quan encara no s’havia jugat la primera mitja hora. Si els dos gols no havien deixat les coses prou clares, Samu García es va encarregar d’esvair gairebé qualsevol esperança del Màlaga, amb una duríssima entrada al turmell de Jordi Alba, en una acció sense perill al mig del camp, que li va costar una merescuda expulsió per vermella directa. Quedaven encara 60 minuts per endavant, però tot i que el Màlaga va reaccionar i hauria pogut escurçar distàncies –En Nesyri de cap va fallar gairebé a porteria buida– el Barça ja gairebé no va patir.

Després del descans, els blaugrana van administrar l’avantatge buscant el mínim desgast, i feien evident que, al cap, hi començaven a tenir el partit contra el Chelsea. Tot i això, van seguir buscant un altre gol, tot i que ja sense la insistència del primer temps. Potser perquè el Màlaga, també cada cop més just de forces, tampoc es va abocar a l’atac sinó que més aviat va intentar no prendre més mal i evitar la golejada. Paulinho de cap, Dembélé amb un xut llunyà i Luis Suárez amb un xut de falta són els que més a prop van estar de marcar en els segons 45 minuts, tot i que els va faltar una mica més d’encert per aconseguir-ho. El davanter uruguaià, per cert, ahir sí que va veure, en els últims minuts, la cinquena groga que havia buscat amb insistència el dia del Girona, i es perdrà el següent partit de lliga, al Camp Nou contra l’Athletic. També Valverde, en l’últim quart d’hora, va aprofitar per anar dosificant jugadors vitals com Sergi Roberto i Jordi Alba –també va donar descans uns minuts a Dembélé– i per fer alguna prova, situant André Gomes com a lateral dret, com ja havia insinuat en roda de premsa fa pocs dies. Dimecres no serà tan fàcil.