Suárez contra Suárez

Luis Suárez ja acumula 21 gols en la lliga en 25 partits. A La Rosaleda va tancar el cercle. Amb el seu gol contra el Màlaga, l’uruguaià ja sap què és marcar contra tots els rivals de primera. Suárez no deixa presoners. La lliga és la seva zona de confort. El charrúa té una mitjana golejadora de 0,84 gols per partit. O el que és el mateix: marca cada 106 minuts. Quan falten deu jornades per al final, l’internacional uruguaià està a només vuit d’igualar els 29 gols que va marcar la temporada 2016/17. 40 gols va marcar fa dos cursos amb la samarreta blaugrana i 31 en va fer en el seu últim any al Liverpool. Xifres d’escàndol que li van valer les dues Botes d’Or que ostenta en el seu palmarès individual. Ara és el setè millor davanter del futbol europeu en aquesta cursa. Només Messi, Kane, Salah, Immobile, Cavani (tots amb 24) i Lewandowski (23) han marcat més que ell. Però Suárez olora sang. Es mou a ritme de killer i està a només tres gols del seu amic Leo.

El València és la víctima favorita de Luis Suárez. Nou gols en deu partits ha marcat contra l’equip dirigit per Marcelino. L’Espanyol (vuit gols en onze partits) i el Deportivo de la Corunya (vuit gols en sis partits) també coneixen sobradament la voracitat del dorsal 9 del Barça. També el Màlaga, l’últim a entrar en el club. L’encert de Suárez va tornar a ser clau dissabte en la victòria dels de Valverde al camp del cuer.

Marcar a Màlaga era un repte personal per a Suárez. Mai havia marcat contra els andalusos en els cinc partits anteriors. Ara el seu proper repte és marcar dimecres i estrenar-se en la Champions una vegada per totes. Els seus magnífics números en la lliga contrasten amb la sequera alarmant que viu a Europa. Sorprèn que un davanter del seu nivell no hagi fet ni un sol gol en l’actual edició de la Champions, i això que l’equip no coneix la derrota en la màxima competició europea. Cap gol en set partits. Luis Suárez fa 881 minuts que no marca a Europa. No ho va fer tampoc en cap dels dos partits contra la Juve de la temporada passada. Sí que va marcar contra el PSG, en la nit màgica de la ja històrica remuntada 6-1. Allò era el 8 de març del 2017. Ha passat ja més d’un any. Massa. Més sagnant és l’estadística lluny del Camp Nou. L’Olímpic de Roma és l’últim escenari on Suárez ha celebrat un gol. I allò era el setembre del 2015.

Amb la samarreta del Liverpool, Suárez només va marcar dos gols al Chelsea en els quatre anys que va estar en la Premier, comptant lliga, la FA Cup i la copa de la lliga. Tots dos van ser el curs 2012/13. Un a Anfield i un a Stamford Bridge. Dimecres el barcelonisme espera veure la versió A de Suárez. El Suárez de la lliga en nit de Champions.

