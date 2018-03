El Barça lliga Arthur

L’operació ja comptabilitzarà en el següent exercici econòmic

Arthur Melo, migcampista brasiler de 21 anys del Gremio de Porto Alegre, serà jugador del FC Barcelona la propera temporada, després que ahir tots dos clubs tanquessin una operació que la direcció esportiva blaugrana feia mesos que treballava a foc lent. Concretament, l’acord fixa que el Barça s’assegura una opció de compra per Arthur per al proper mes de juliol de 30 milions d’euros fixes més nou en variables, un termini fixat més enllà del 30 de juny perquè l’operació quedi emmarcada en el següent exercici econòmic i, d’aquesta manera, permeti que quadrin els números pressupostats pel Barça. Tot i així, tot apunta a que Arthur no vestirà de blaugrana fins el gener del 2019, ja que a hores les tres places d’extracomunitaris disponibles en la primera plantilla estan cobertes per Yerry Mina, Paulinho i Coutinho. En el cas que la incorporació d’Arthur Melo passés a ser una prioritat, llavors al Barça no li quedaria més remei que cedir a Yerry Mina per, d’aquesta manera, alliberar una plaça per al brasiler. En un principi, però, la intenció dels blaugrana és mantenir al central colombià i que abans del mes de gener Philippe Coutinho assoleixi la nacionalitat portuguesa, el que obriria de bat a bat les portes d’Arthur de cara al segon tram de la temporada 2018/19. Aquesta situació, a més, també és vista amb molt bons ulls pel Gremio de Porto Alegre, que d’aquesta manera podria disposar d’un dels seus referents per a la propera edició de la copa Libertadores, una competició de la qual és el vigent campió. Al Barça, a més, també li agrada l’opció d’allargar uns mesos l’aterratge d’Arthur Melo, perquè el migcampista brasiler assoleixi així una mica més d’experiència abans d’iniciar la seva carrera en el futbol europeu. Sigui al juliol o al gener, però, del que no hi ha dubtes és que Arthur acabarà la propera temporada defensa els colors blaugrana.

A poc a poc i bona lletra