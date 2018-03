Iniesta accelera per poder jugar contra el Chelsea

Andrés Iniesta vol tornar a ser decisiu en una eliminatòria contra el Chelsea. Per això, el manxec té entre cella i cella arribar en plenes condicions físiques al duel de dimecres al Camp Nou contra els londinencs per poder ajudar els seus companys a certificar el pas als quarts de final de la Champions. En els darrers dies ha accelerat la recuperació de la lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer contra l’Atlético diumenge passat i que l’haurà deixat al marge de l’equip al voltant de tres setmanes. Per sort, els terminis de recuperació s’han escurçat i les bones sensacions del capità en els darrers entrenaments individuals obren la porta a la seva participació contra el Chelsea, o almenys que es pugui asseure a la banqueta.

El mateix Iniesta va publicar a les xarxes socials una imatge de l’entrenament individual de dissabte –juntament amb Juanjo Brau i Edu Pons– acompanyada amb la frase “cada dia més a prop”, per referir-se a la seva tornada. Ahir, en el dia lliure de la plantilla, el migcampista es va tornar a exercitar en solitari i va fer un pas més per intentar reaparèixer contra el Chelsea. Veure el manxec contra els blues ja no és un impossible, i això és una alegria per a l’aficionat culer.

El pas dels dies marcarà la seva disponibilitat, però en l’entrenament matinal d’avui passarà la primera prova de foc, ja que està previst que comenci la sessió preparatòria amb el grup. Iniesta tindrà dos entrenaments abans del matx per provar-se, però les sensacions són positives i no està descartat en absolut. Els serveis mèdics i el mateix jugador van treballar a contracorrent durant tota la setmana passada per tractar de recuperar un dels motors de l’equip abans del partit més important fins ara del curs contra un rival d’enorme potencial.

El Chelsea és un enemic al qual Iniesta té la mida presa. El capità del Barça va ser el gran heroi a Stamford Bridge en la tornada de les semifinals de la lliga de campions del 2009 amb un majestuós gol en el temps afegit que va classificar l’equip per a la final de Roma. Aquest any, ha tornat a ser decisiu a Londres. Iniesta va assistir Messi en el gol de l’empat a 1 que avançava els blaugrana en l’eliminatòria. Dimecres al Camp Nou, la seva presència seria un gran avantatge per al Barça i una preocupació més per a Antonio Conte.

Si finalment no es recuperés a temps, qui tindria un seriós problema seria Valverde, ja que tampoc podrà disposar de la presència de Coutinho. Dues baixes significatives al mig del camp que poden marcar l’enfrontament. D’entre Paulinho, André Gomes i Dembélé, el tècnic hauria d’escollir els dos futbolistes que substituirien Iniesta i Coutinho en el pitjor escenari possible. Paulinho podria tenir avantatge per reforçar el mig del camp tenint en compte que l’eliminatòria és favorable al Barça i que els londinencs necessiten marcar al Camp Nou. L’altre dubte no es resoldrà fins a l’últim sospir, quan Iniesta sabrà si està totalment recuperat o no.

El de Fuentealbilla s’ha perdut nou enfrontaments per lesió en una temporada en què està sent una peça clau per a Valverde. El tècnic blaugrana ha apostat quasi sempre per Iniesta com a titular i ha aparcat les rotacions d’inici en el seu cas. Ja ha disputat un total de 31 partit, i en el dimecres la seva presència és vital. Si no hi ha risc que empitjori de la lesió, Ernesto Valverde disposarà d’ell.