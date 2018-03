Valverde: “Espero veure un rival similar al de l’anada”

Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia al duel de demà a la nit contra el Chelsea (20:45 h), corresponent a la tornada de l’eliminatòria de vuitens de la Champions. Aquestes són les impressions que va transmetre el tècnic blaugrana sobre el partit, així com de la resta de l’atctualitat blaugrana:

CHELSEA:

“Espero un rival similar al de l’anada, amb totes les seves virtuts i el perill que té”

PLANTEJAMENT:

“El resultat inicial ens val a nosaltres, però serà difícil que es mantingui fins el final. No ens hem de fixar eb el que facin ell, sinó en el que fem nosaltres.”

DEFENSA RIVAL:

“No és fàcil superar le s línies, no per nosaltres ni per qualsevol altra equip. No hi ha una fórmula secreta més enllà de seguir intentant-ho.”

ESTAT D’INIESTA:

“En l’entrenament d’avui veurem en quin estat està i decidirem.”

CAL ARRISCAR AMB EL MANXEC?

“En partit d’aquesta mena el jugador és més procliu a arriscar, però no si el risc es excessiu. Cal calibrar el risc.”

PARTIT MÉS IMPORTNAT FINS ARA:

“EstÀ clar que un equip es queda fora i l’altre continuarà.i Axò fa que tingui un plus d’importància.”

SERGI ROBERTO:

“Ahir no va entrenar per precaució, però creiem que sí estarà per jugar demà.”

DECLARACIONS D’ANDRÉ GOMES

“És un acte de valentia reconèixer el que li passa en públic. Es un fet que ens ha passat a tots amb una o altre mesura.”

“Si l’entrenador ho considera oportú sí esta preparat [per jugar demà].

WILLIAN

“És un jugador que cal tenir en compte perquè té facilitat pel tir a porteria.”