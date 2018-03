El guardià del projecte

“Si fem un golal Camp Nou tot és possible. Espero un partit semblant al de l’anada”, va assenyalar Courtois setmanes enrere

Per conquistar la màxima competició europea és imprescindible tenir en la plantilla la figura d’un porter de primer nivell mundial. El Barça té a les seves files Ter Stegen. La Juve, l’incansable Buffon. El Madrid, el sempre complidor Keylor Navas. El Bayern de Munic, un portent físic com Manuel Neuer, tot i que continua lesionat. I el Chelsea va fitxar el jove Thibaut Courtois (Bree, 1992). El sentinella belga va ser la gran aposta del multimilionari Roman Abramóvitx per ser el relleu generacional del veterà Petr Cech. El Chelsea va pagar 9 milions d’euros per una promesa de 19 anys que havia completat tota la seva etapa formativa en el Genk, club al qual va arribar procedent del Bilzerse VV amb vuit anys i com a lateral esquerrà. Per sort per al futbol, no va trigar a posar-se els guants i començar a aturar pilotes en el planter d’un dels clubs belgues més potents. La projecció meteòrica de Courtois en la base va obtenir el merescut premi amb 16 anys, quan va debutar amb el primer equip en un duel de lliga contra el Gent. Aquella temporada va començar com el sisè porter de la plantilla, però les lesions, sancions i vendes d’alguns dels seus competidors li van brindar l’oportunitat d’ocupar l’onze inicial quan encara era un adolescent.

Un any més en el filial va ser suficient perquè Frank Vercauteren apostés per ell com a porter titular del Genk per a la temporada 2010/11. Primer any en el primer equip immillorable. L’espigat sentinella belga (1,99 metres) seria clau en la consecució del títol de lliga i, a més, seria guardonat amb el premi de millor porter del campionat. Davant d’aquesta exhibició, el Chelsea es va avançar a la resta de pretendents i va fitxar Courtois aquell mateix estiu. “El Genk no ha tingut cap altra opció que acceptar l’oferta del Chelsea, que era, per molt, la major oferta econòmica que hàgim rebut mai per un dels nostres jugadors”, explicava el comunicat del club belga davant la sortida del seu millor jugador. El mateix dia que el prometedor porter firmava el seu contracte amb els blues, s’anunciava la cessió a l’Atlético de Madrid per una temporada. Al Calderón va explotar definitivament. L’arribada de Simeone per substituir Manzano el mes de desembre del 2011 va canviar del tot la mentalitat de l’equip i del mateix Courtois. A cada partit es mostrava més segur i el seu rendiment no parava de créixer fins a ser clau en el primer títol amb els colchoneros: l’Europa League. Poc abans va rebre la trucada del seleccionador belga per fer el seu debut internacional. La bona sintonia amb l’argentí i la continuïtat de Cech en el Chelsea van fer possible que el belga continués cedit a l’Atlético durant dues temporades més. Un encert total.

La temporada 2012/13 va guanyar el seu primer trofeu Zamora –29 gols encaixats en 37 partits– i aconseguia la classificació per a la lliga de campions per al curs següent. La darrera temporada en l’Atlético va ser històrica, malauradament per al Barça. Els de Simeone van eliminar els blaugrana en els quarts de la Champions i van aixecar el títol de lliga al Camp Nou en l’última jornada. En tots els enfrontaments, la figura de Courtois va ser decisiva. Per arrodonir l’any, el belga sumava el segon trofeu Zamora –24 dianes encaixades en 37 partits– en el seu palmarès. Després de foguejar-se i enlluernar tothom en l’Atlético, va ser el moment de fer les maletes i marxar a Londres l’estiu del 2014. Courtois va enviar el mític Petr Cech a la banqueta de bon començament i de nou va ser talismà. El Chelsea va ser proclamat campió de la copa de la lliga i de la Premier en la seva primera temporada sota les ordres de Mourinho. I, és clar, el belga va ser el porter menys golejat.

Les xifres del belga van obligar Cech a abandonar el Chelsea i marxar a un altre club de la ciutat, l’Arsenal. Sense competència en les últimes temporades, Courtois s’ha erigit en el guardià indiscutible de l’ambiciós projecte d’Abramóvitx, qui té entre cella i cella aixecar de nou la Champions després de sumar un altre títol de la Premier el curs passat amb Conte a la banqueta. Amb 25 anys, el belga suma ja vuit títols i més de 400 partits en l’elit del futbol, però avui al Camp Nou es tornarà a veure les cares amb un rival que no li va gens bé. Tan sols ha sumat una victòria en els onze partits que ha disputat contra el Barça, en els quals ha encaixat un total de disset gols. I Messi l’ha superat set vegades. Unes xifres cridaneres. “Si fem un gol al Camp Nou tot és possible”, va sentenciar Courtois a la fi del partit d’anada. Ell no ho podrà fer, el seu objectiu serà que els blaugrana no marquin per poder tenir possibilitats de remuntar l’eliminatòria en un estadi que ja va conquerir el 2014.