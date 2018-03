El torn del Barça

Nit gran, la d’avui al Camp Nou. Nit d’eliminatòria de Champions. Amb la lliga ben encarrilada, i quan encara falta més d’un mes per a la final de copa al Wanda Metropolitano, torna la màxima competició continental, en què el Barça buscarà classificar-se entre els vuit millors equips accedint als quarts de final per onzena temporada consecutiva. Ja hi han segellat el seu pas el Madrid, la Juventus, el Manchester City, el Liverpool, la Roma, el Sevilla i es pot dir que també el Bayern de Munic, tret d’una remuntada històrica per no dir impossible avui del Besiktas. La majoria dels grans favorits al títol, doncs, només amb alguna excepció, ja han fet els deures i ara és el torn del conjunt blaugrana, que ha de fer valer l’1-1 aconseguit fa tres setmanes a Stamford Bridge gràcies al gol de Messi. Un resultat valuós que representa un mínim avantatge –en onze de les tretze eliminatòries a Europa amb un 1-1 en l’anada i amb la tornada al Camp Nou, el Barça ha passat d’eliminatòria–, tot i que els de Valverde ja saben del que són capaços els homes d’Antonio Conte, un dels rivals més perillosos del continent. Sense marge d’error, al contrari del que passa en la lliga, avui no es poden cometre gaires concessions, com ja va quedar comprovat a Londres, on les poques arribades a l’àrea de Ter Stegen per part del conjunt blue, un mur amb poques fissures a l’hora de defensar, van ser sempre sinònim de molt perill i d’ocasions clares. En el record també hi ha evitar que es repeteixi la decepció que va suposar l’última visita del Chelsea a l’estadi, ara fa poc menys de sis anys, amb aquella dolorosa eliminació que va impedir als blaugrana, en l’últim curs de Pep Guardiola a la banqueta del Barça, accedir a la final de Munic tot i ser molt superiors.

Com en la majoria de les grans cites són pocs els dubtes referents a l’onze, tot i que aquest cop, els que hi ha són molt importants. No pot ser d’altra manera tractant-se d’Andrés Iniesta, lesionat fa deu dies contra l’Atlético de Madrid, i que ha treballat de valent des d’aleshores per intentar arribar a temps al duel d’avui. De moment, el manxec ja va rebre l’alta mèdica ahir i va entrar en la convocatòria –l’únic descartat va ser Yerry Mina–, tot i que faltarà veure si juga d’inici o si Valverde el reservarà com una possible solució en cas d’urgència de cara a la segona part. De la seva presència o no, i més enllà dels noms dels possibles substituts, en pot dependre fins i tot l’esquema que utilitzi el Txingurri, que haurà d’escollir entre reforçar la medul·lar i apostar pel ja habitual 4-4-2 o fer entrar un atacant més per intentar sorprendre un rival que no es preveu que variï gaire el plantejament que va mostrar en l’anada. En aquest cas, Dembelé, que va fer un bon paper a Màlaga i que està progressant, seria qui tindria més números per acompanyar en atac Luis Suárez i Messi, que després de perdre’s el partit de La Rosaleda perquè va tornar a ser pare, avui ja estarà disponible. On no hi ha incògnites és a la porteria i a la defensa, ni tampoc pel que fa a alguns noms del mig del camp, ja que Busquets i Rakitic són intocables. Amb Coutinho sense poder jugar perquè ja va disputar la Champions amb el Liverpool –Denis i Semedo, per lesió, són les altres baixes–, Paulinho i André Gomes són els grans candidats a formar part de l’onze si Iniesta no és titular o si Valverde aposta, com en gairebé tots els partits complicats de la temporada, per quatre migcampistes.

Tampoc al Chelsea es preveuen grans canvis respecte a l’onze del partit d’anada. Conte té les baixes de David Luiz i Berkley per lesió i el dubte de Rüdiger, encara que tot fa preveure que el central alemany serà titular. No així Bakayoko, que tot just va reaparèixer dissabte però que només va jugar dos minuts i s’entreveu, almenys d’inici, a la banqueta. La possible entrada, doncs, d’un davanter centre pur, ja sigui Morata o Giroud, seria l’única variació respecte al duel de fa tres setmanes, cosa que faria endarrerir la posició de Hazard i implicaria la suplència de Pedro. Partit especial per al davanter canari, autor de molts gols decisius per guanyar diversos títols com a blaugrana, ja que torna juntament amb Cesc Fàbregas, a la que va ser casa seva durant molts anys. Amb tot, aquesta seria l’única variació que es preveu al Chelsea, que tot i que va guanyar el cap de setmana passat, es troba en un molt mal moment en la Premier League, en què és cinquè a quatre punts de la quarta plaça i ha perdut en quatre de les últimes sis jornades disputades. La Champions, doncs, és una de les últimes taules de salvació de Conte, cada cop més en la corda fluixa.