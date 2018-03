Cercant l’onzena presència consecutiva en els quarts

El Barça té l’honor de ser l’únic equip que ha aconseguit la classificació per als quarts de final de la lliga de campions en les deu edicions anteriors. Contra el Chelsea buscarà l’onzena presència consecutiva entre els vuit millors equips d’Europa. Una dada que explica la superioritat blaugrana durant la darrera dècada. El Liverpool, en la temporada 2006/07, va ser l’últim rival que va eliminar el Barça en els vuitens de final. Amb el factor camp en contra, l’equip dirigit per Frank Rijkaard va ser incapaç de remuntar a Anfield l’1-2 que van aconseguir els reds al Camp Nou, tot i el gol de Gudjohnsen. Des de llavors, la papereta del Barça sempre ha estat en el sorteig dels quarts.

Celtic, Olympique de Lió, Stuttgart, Arsenal –en dues ocasions–, Bayer Leverkusen, Milan, Manchester City –també dos cops– i PSG han estat les víctimes a vuitens de final. Onze anys consecutius finalitzant com a primers la fase de grups és un dels factors clau per entendre aquesta llarga hegemonia. En set de les deu eliminatòries els blaugrana es van avançar ja en el partit d’anada i van certificar el pas com a locals amb més facilitat. Contra l’Arsenal –2010/11–, el Milan –2012/13– i el PSG –el passat curs– el Barça va haver de remuntar com a local per accedir als quarts. I ho va aconseguir amb un Messi estratosfèric. I és que a l’argentí li va bé aquesta fase de la competició. Acumula 20 gols en les darreres onze eliminatòries de vuitens que ha disputat el Barça –comptant el gol de Stamford Bridge–. La nit més especial per a ell va arribar quan va anotar cinc gols en el partit de tornada contra el Bayer Leverkusen en la temporada 2011/12.

Els aficionats culers tornaran avui al Camp Nou amb l’esperança de viure una altra nit màgica com la que van presenciar el passat any en la remuntada històrica contra el PSG (6-1). Aquest cop, el resultat és favorable als blaugrana i les sensacions també són diferents. L’onzena presència en els quarts de final no es pot escapar.