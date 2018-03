Sergio Busquets es va mostrar ahir “desitjós que arribi el partit” contra el Chelsea d’aquest vespre. Un duel que preveu “molt exigent”. “Juguem contra l’actual campió de la Premier, que té un sistema de joc molt marcat. Intentarem tenir la possessió i crear ocasions”, va manifestar el migcampista blaugrana, que va ser el jugador escollit per sortir ahir a la sala de premsa de la ciutat esportiva.

Busquets va ser clar a l’hora d’insistir que “cal anar pel partit sense especular”. “El 0-0 ens serviria, però no som un equip que especuli. A qui ho fa acostuma a sortir-li malament la jugada”, va subratllar.

Respecte a la participació d’Andrés Iniesta en el partit –tot just va rebre l’alta mèdica ahir–, va assenyalar que el manxec “sempre aporta una cosa diferent i positiva”, però va comentar que havia de ser el mateix jugador qui tingués l’última paraula a l’hora de jugar.

Respecte a les sorprenents confessions d’André Gomes a la revista Panenka, Busquets va explicar que al vestidor “sabia alguna cosa” sobre la situació de frustració que viu el portuguès. “Demostra que tots som persones i tenim preocupacions. Hi ha qui ho porta millor o pitjor i es posa més pressió. El millor per triomfar és una combinació i si l’André és aquí és perquè ho pot fer”, va afirmar. També va demanar que el Camp Nou sigui “més positiu” amb André Gomes ja que els murmuris que sovint rep quan intervé al camp no ajuden a ningú. “L’ajudarem i l’afició segur que també perquè tots volem el bé del club”, va concloure.