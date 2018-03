Un Messi sublim lidera el pas del Barça als quarts de la Champions (3-0)

El Barça ha assolit aquesta nit un bitllet per als quarts de final de la lliga de campions en golejar un bon Chelsea per 3-0, en un partit en què Leo Messi ha tornat a demostrar perquè és el millor jugador de la història, en marcar dos gols i fer l’assistència del 2-0, obra de Dembélé, després d’una acció individual descomunal. L’argentí, de fet, ha capgirat tot el guió del partit, ja que s’esperava un Chelsea defensiu d’inici, en marcar l’1-0 en el minut 3. La jugada ha començat amb una combinació ràpida entre Messi i Dembélé en què, després d’un rebot, Suárez ha assistit a l’argentí, que sense angle ha superat Courtois amb un xut entre les cames. El gol ha provocat que el Chelsea hagués de fer una passada endavant i durant uns minuts els anglesos s’han fet amb el control, liderats per Hazard i per Willian. El brasiler, de fet, ha tingut les dues primeres ocasions visitants, en una falta lateral molt perillosa (6’) i amb un xut creuat que ha aturat Ter Stegen (12’). I quan més estava atacant el Chelsea ha arribat el 2-0, en una jugada meravellosa de Messi, que després de marxar de dos rivals per velocitat li ha cedit la pilota a Dembélé, que ha marcat amb un fort xut creuat (20’). I els blaugrana ha pogut fer el tercer poc després, en un xut de Suárez, després d’un cop de taló d’Iniesta, que Courtois ha aturat amb el cos (28’). Abans del descans, però, les millors ocasions han estat per al Chelsea, en un xut des de la frontal de Marcos Alonso que ha desviat Ter Stegen i en un llançament de falta del mateix jugador que s’ha estavellat al pal.

Messi calma tensions