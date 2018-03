El rei que mai abdica

“God save the king” i una fotografia enorme de la seva icònica celebració el dia de la històrica remuntada contra el PSG van ser la manera escollida per rebre Leo Messi per part de l’espai d’animació. Tot el Camp Nou era conscient que el millor argument del Barça per segellar el pas als quarts de final de la Champions era disposar de la versió excelsa de l’argentí, que sempre s’engrandeix en les grans nits europees. I ahir ho era. Perquè el Barça necessitava fer bo l’avantatge que els donava l’empat a un aconseguit a Stamford Bridge, però sabia que no es podia refiar del Chelsea, un equip difícil de batre i amb arguments més que suficients per complicar la vida a qualsevol.

Però Messi tenia massa fam de futbol perquè els londinencs el poguessin frenar. Li va tocar descansar contra el Màlaga pel naixement del seu tercer fill, Ciro, i necessitava tornar a tenir contacte amb la pilota, la seva millor amiga. I quan només s’havien disputat dos minuts de partit va fer esclatar de joia el Camp Nou amb un gol en què van participar un munt de jugadors blaugrana, encara que l’assistència final va ser de Luis Suárez. El xut, amb la cama dreta, va sorprendre Courtois, que esperava una centrada, i la pilota li va passar per sota de les cames. El gol més ràpid de Messi en la Champions i el primer dedicat al seu tercer fill, Ciro.

Dirigint el joc des de totes les posicions possibles i amb absoluta llibertat de moviments, també va ser decisiu en el segon, obra de Dembélé. Va pispar una pilota a Cesc Fàbregas, es va desfer de dos defenses més amb dues autopassades i en lloc d’acabar la jugada va tenir temps de veure perfectament el francès, tot sol a la dreta, perquè afusellés Courtois. Després del gol es van fondre en una abraçada. Messi confia en Dembélé i aquest no podria tenir millor padrí si vol acabar triomfant de blaugrana.

El gol de Messi era el 99è en la màxima competició europea i el situava ben a prop d’arribar als 100, un objectiu que va deixar per a la segona meitat. A més, ho va fer en un moment important per a l’equip, quan el Chelsea més pressionava la porteria de Ter Stegen. Jordi Alba va recuperar una pilota en camp contrari, la va cedir a Luis Suárez i aquest cap a Messi perquè dibuixés una de les seves clàssiques diagonals amb la pilota enganxada als peus per endinsar-se a l’àrea i engaltar un xut ras i sec que es va tornar a colar per sota de les cames de Courtois. L’argentí sentenciava l’eliminatòria.

Messi ha aconseguit arribar al centenar de gols en la màxima competició europea necessitant només 123 partits. El primer, preciós, el va marcar contra el Panathinaikòs en l’edició del 2005/06. En competició europea ja n’acumula 103 perquè cal sumar-li els que ha marcat en les supercopes. I, per fi, ha enterrat definitivament la malastrugança que el perseguia contra el Chelsea, el rival dels seus tres últims gols.