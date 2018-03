Messi porta el Barça a quarts

Podrà tenir millor o pitjor plantilla. Podrà tenir millor o pitjor equip. Podrà tenir millor o pitjor entrenador. Mentre Leo Messi vesteixi de blaugrana, el Barça sempre estarà entre els favorits a guanyar la lliga de campions. L’argentí ahir es va tornar a exhibir. Dos gols i una jugada magnífica que va culminar Ousmane Dembélé tornaran a fer avui la volta al món. Havia marcat a Stamford Bridge i ahir va resoldre l’eliminatòria quan i com va voler. Cent gols ja en la Champions, competició que ha guanyat quatre vegades, que hauria d’haver guanyat alguna vegada més i que buscarà tornar a guanyar. De moment, esperarà el sorteig de demà per saber qui podrà ser la seva propera víctima en els quarts de final.

Va ser valent, Valverde. El seu equip havia jugat quasi tots els partits importants amb un 4-4-2, però ahir va apostar ahir per un onze més ofensiu, amb Dembélé acompanyant Messi i Suárez a la davantera. També perquè fins fa poques setmanes no havia tingut en òptimes condicions el francès, que es va guanyar una oportunitat en un partit com aquest amb la seva bona actuació a Màlaga. I també perquè, tot i que el partit començava amb avantatge blaugrana, el tècnic va considerar que calia obrir el camp per buscar el gol, tenint en compte que el Chelsea continuaria apostant pels tres centrals. Perquè el Barça tenia clar que calia atacar per fer encara millor el resultat de l’anada. Els anglesos, en canvi, van sortir a defensar-se. Arribar als minuts finals amb empat a zero en el marcador devia ser un somni humit per a Antonio Conte. Però Messi va despertar ben aviat l’entrenador italià. Va ser fer Suárez la sacada inicial i replegar-se el Chelsea. En dos minuts, només Rüdiger va tocar una pilota per enviar-la fora i tallar una cursa de Dembélé. El següent jugador de l’equip anglès que la va tocar va ser Courtois per recollir-la de la seva porteria. Dos minuts i el Barça ja havia marcat. El gol, una jugada en què van intervenir Messi, Dembélé i Suárez, amb l’argentí com a origen, fil conductor i finalitzador. La seva rematada amb la dreta no se l’esperava el porter belga.

El Chelsea estava obligat a fer un pas endavant. I el va fer en els següents minuts. Per l’empenta de Kanté i la potència i habilitat de Willian. El brasiler va ser l’homes més perillós dels anglesos en la primera part. Però destapar-se podia comportar perill per al Chelsea. I en el minut 20 va encaixar el segon gol. Messi va robar una pilota al seu gran amic Cesc Fàbregas al mig del camp, va esquivar dos rivals, fins que va veure que Dembélé arribava per l’altra banda. Gran passada i excel·lent rematada del francès, que s’estrenava com a golejador amb el Barça.

Ben aviat l’equip de Valverde havia posat el partit i l’eliminatòria molt al seu favor. I amb l’excepció d’una falta que va tocar el pal per fora executada per Marcos Alonso, el Chelsea no va posar en problemes el Barça. Bona part del mèrit va ser d’un altre excel·lent partit dels dos centrals, Piqué i Umtiti. El català fa setmanes que juga tocat i el francès ho va fer ahir durant molts minuts després d’una topada amb Giroud. Però tots dos sembla que siguin de ferro i tenen forces per aguantar tot el que calgui.

La segona part va començar amb una pilota recuperada per Luis Suárez. Courtois, com ja havia fet en la primera part, va negar per segona vegada el gol a l’uruguaià. Hauria estat la sentència només començar. No ho va ser, i les notícies no van ser positives per als blaugrana. El Chelsea estava obligat a fer alguna cosa si volia marcar dos gols i passar l’eliminatòria, i va avançar les seves línies uns quants metres. Pressionava, i al Barça li costava sortir, ja que havia perdut dos jugadors importants molt aviat. Importants precisament en l’art de treure la pilota i mantenir la possessió. El capità, Andrés Iniesta, havia fet un gran esforç per arribar al partit. Va oferir minuts de gran qualitat, i va marxar en el minut 55. Havia jugat el que podia. Cinc minuts després va ser Sergio Busquets qui va deixar el terreny de joc amb problemes físics. Paulinho havia entrat per Iniesta i André Gomes ho va fer pel de Badia. El portuguès va rebre una gran ovació. Havia explicat dies abans que ho estava passant malament, que tenia els ànims pel terra i que se li feia difícil sortir a jugar al Camp Nou. Va rebre el suport del públic, que també va agrair a Pedro, quan va sortir en els minuts finals, els seus anys amb la samarreta blaugrana. Sense Iniesta i sense Busquets i amb el Chelsea abocat a l’atac, l’eliminatòria es podia complicar. Ho va evitar Dembélé amb una excel·lent acció defensiva, una gran cursa per evitar la rematada de Marcos Alonso. I de complicar-se la vida, Messi no en volia ni sentir a parlar. Així que a la primera ocasió que va tenir va fer el tercer. Recuperació d’Alba, conducció de Suárez i magnífica execució de l’argentí. Era el seu gol100 en la Champions i la classificació definitiva per als quarts de final.