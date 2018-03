Dembélé aprofita l’aposta més valenta de Valverde

A banda d’Andrés Iniesta, l’altre dubte en les travesses per encertar l’onze inicial que presentaria Ernesto Valverde ahir era si hi seria Ousmane Dembélé. Finalment, el jove extrem francès sí que va estar entre els escollits, i es va anteposar a altres opcions de caire més defensiu, com ara la de Paulinho. Una aposta valenta del tècnic blaugrana que va sortir bé i que molt possiblement es repeteixi en pròximes grans cites com ara la de quarts de la Champions. I és que Dembélé va respondre a les expectatives que despertava la seva titularitat.

El primer canvi de ritme del Barça per desequilibrar el va protagonitzar ell. Un fet que va reflectir el que ha de ser el seu punt fort: la desinhibició a l’hora d’encarar el contrari. Poc després, va col·laborar activament en l’elaboració del primer i matiner gol blaugrana. De fet, va encarregar-se de donar continuïtat a la cursa de Leo Messi, just abans que l’argentí combinés amb Suárez i s’encarregués d’obrir el marcador. Va ser el primer esclat d’alegria per a Dembélé, però li quedava un de millor. En el minut 20 va ser ell qui va batre Courtois i va fer pujar el 2-0 al marcador. Quin millor moment per estrenar-se com a golejador blaugrana que en una eliminatòria de la Champions? A l’hora d’aconseguir-lo, va aprofitar el talent i la generositat de Leo Messi, que després de recuperar la pilota al mig del camp va aixecar el cap i va veure l’arribada de l’extrem per l’altra banda. Dembélé va tenir l’encert de controlar la pilota abans d’etzibar un xut potent i col·locat gairebé impossible de contrarestar per Courtois. Messi va ser el primer d’abraçar-lo en la celebració; un fet que va reflectir el que pot suposar l’inici d’una complicitat molt beneficiosa per a l’equip.

Si la presència de Dembélé pretenia donar més atreviment al joc blaugrana, podia tenir com a handicap perdre solidesa en la medul·lar. El francès, però, també va treballar en defensa, sobretot quan el Chelsea va pressionar més. De fet, el francès va protagonitzar una acció a l’àrea blaugrana que li va fer guanyar els aplaudiments del públic. Va ser tot just quan va arrencar la segona part al 48’, quan va aparèixer de manera providencial per estirar la cama i tapar un perillosíssim xut de Marcos Alonso cap a la porteria de Ter Stegen.

El desgast acumulat al llarg dels minuts va propiciar que Valverde optés per rellevar-lo en el minut 67 i donar entrada a Aleix Vidal. Va sortir del camp entre els aplaudiments d’un públic que espera moltes coses d’un jugador que ahir va fer un pas important a l’hora de respondre a les expectatives que hi ha dipositades en ell des que va fitxar l’estiu passat. En l’aspecte personal, la titularitat i el gol signat contra el Chelsea suposen una dosi de confiança perfecta per girar full a la lesió que el va frustrar en la primera part del curs.