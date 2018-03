“Hem patit molt, però hem estat encertats”

Content i alleujat. Així es va mostrar després del partit Valverde, que va reconèixer que, tot i el 3-0, el Barça va patir per superar un Chelsea molt perillós. “Quan ens va tocar en el sorteig sabíem que seria complicat, i així ha estat. El Chelsea és un equipàs, amb jugadors forts i molt ràpids, i ho ha demostrat. Hem patit molt.” El tècnic, de fet, va admetre que ahir el Barça va patir més que en l’anada. “A Londres, tot i que van fer dos pals, nosaltres vam tenir el control. Aquesta nit [per ahir], el Chelsea ha transmès més sensació de perill. Hem sabut aguantar-los i hem estat encertats.”

Pel que fa als noms propis del partit, Valverde va elogiar de valent l’actuació de Messi, que una altra vegada va signar un duel espectacular. “Tenir-lo en l’equip és un luxe. Ens fa gaudir molt. És determinant, ordena l’atac i ens permet descarregar les accions complicades.” I el tècnic també va lloar l’actuació de Dembélé, la gran sorpresa de l’alineació, que va marcar el seu primer gol com a blaugrana. “Volia un jugador obert a la banda, profund i que ens ajudés en defensa, i Dembélé ha treballat molt bé. L’he canviat perquè Sergi Roberto tenia una groga i he volgut reforçar la seva banda”, va explicar Valverde, que també es va mostrar content per la rebuda del públic a André Gomes. “La reacció de l’afició ha estat molt positiva. És un jugador que està fent passes endavant.”

La nota negativa