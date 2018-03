Busquets estarà tres setmanes de baixa

Sergio Busquets ahir es va haver de retirar del camp en el minut 61 en el partit contra el Chelsea per culpa d’un cop en el peu dret. Avui al matí s’ha sotmès a unes proves mèdiques que han confirmat que té un trencament a la falange del cinquè metatarsià amb ferida. Segons el comunicat del club, haurà d’estar tres setmanes de baixa.

El migcampista, per tant, es perdrà el partit contra l’Athletic Club del diumenge, els amistosos amb la selecció espanyola contra Alemanya i Argentina i el duel contra el Sevilla. S’intentarà que pugui arribar a temps per jugar l’anada dels quarts de final de la champions, encara que si ho fa, seria molt just.