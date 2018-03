Busquets, tres setmanes

Sergio Busquets va haver de d’abandonar el terreny de joc en el minut 60 del partit contra el Chelsea i deixar el seu lloc a André Gomes. Havia rebut una forta trepitjada de Giroud als dits del peu dret i no aguantava més el dolor. El de Badia es va sotmetre ahir unes proves mèdiques que van confirmar que té una fractura amb ferida a la falange del cinquè metatarsià. Segons el comunicat del club, Busquets estarà tres setmanes de baixa. Es perdrà segur el partit de diumenge contra l’Athletic i també el doble compromís amistós que tenia amb la selecció espanyola, contra Alemanya i l’Argentina, previstos per als dies 23 i 27 de març, respectivament. És poc probable que, després d’aquesta aturada, pugui jugar el partit de lliga contra el Sevilla i s’espera que pugui estar a disposició d’Ernesto Valverde per disputar el partit d’anada dels quarts de final de la lliga de campions, que es jugarà tot just tres setmanes després de la lesió, el 3 o 4 d’abril. De fet, des del club no el descarten encara per al partit contra el Sevilla. Saben que és el desplaçament més difícil que queda a l’equip en la lliga, i Busquets el podria jugar si evoluciona bé de la lesió. Sí que tenen clar, però, que en cap cas arriscaran amb el de Badia, tenint en compte l’avantatge de vuit punts que el Barça té en el campionat i que tot seguit es disputaran els quarts de final de la lliga de campions.

Qui finalment no va té cap problema és Jordi Alba. El lateral va acabar el partit contra el Chelsea amb alguns problemes musculars, però només eren rampes provocades per la intensitat i la duresa del partit contra l’equip d’Antonio Conte.

Quatre baixes