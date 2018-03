100 gols i els que vindran

Dimecres, el Camp Nou va assistir a l’enèsima exhibició de Leo Messi. Ja fa massa temps que els adjectius per definir-lo s’han acabat i fins i tot es fa feixuc buscar-ne de nous. A tots els amants del futbol només els queda asseure’s, al seient del camp o davant la televisió, per disfrutar de tot el seu esplendor. També als seus rivals. Perquè qui estimi aquest esport no pot deixar de gaudir d’un futbolista únic, irrepetible, màgic. Per això no és gens estrany que Antonio Conte, al final del duel contra el Chelsea, es dirigís cap a ell i li xiuxiuegés unes paraules d’elogi, que repetiria posteriorment a la sala de premsa. El tècnic italià, que el va qualificar de “súper súper jugador” el va voler felicitar per la seva capacitat de marcar la diferència en qualsevol partit i li va reconèixer que havia estat “determinant” en l’eliminatòria. “Estic molt agraït. El Chelsea és un gran equip, amb jugadors que poden marcar la diferència”, va afirmar el 10 blaugrana.

Raó no li faltava a Conte, perquè al marge del doblet al Camp Nou també va ser seu el gol a Stamford Bridge que va permetre als blaugrana tenir un lleuger avantatge en la tornada. Messi estava molt content per la nit que va viure. En l’aspecte individual, però sobretot per l’èxit col·lectiu, amb la classificació per als quarts de final. La solvència que va demostrar l’equip també és un motiu d’orgull per a l’argentí. “La veritat és que soc feliç per com va acabar. Que no ens marquin diu molt de la feina de tot l’equip. Com a bloc i com equip hem estat molt forts. La classificació era molt important per a nosaltres”, va afirmar. El blaugrana, a través d’un missatge a Instagram, va voler agrair ahir el suport de l’afició durant el partit i la pancarta que van desplegar al gol nord dedicada a ell amb el missatge “God save the king”.

Les dues dianes contra el Chelsea també li van servir per arribar a la rodona xifra dels 100 gols en la Champions, un objectiu que l’argentí perseguia aquesta temporada. “És una alegria arribar als 100 gols en aquesta competició tan bonica i tan important”, va dir.

El 10 blaugrana se situa juntament amb Cristiano Ronaldo com l’únic futbolista que ha assolit aquesta fita. El madridista n’acumula 117, però, va necessitar jugar 144 partits per assolir els 100, mentre que el blaugrana ho ha fet en 123. La seva mitjana de gol per partit, per tant, és millor. Des del seu primer gol contra el Panathinaikòs, el 2 de novembre del 2005, Messi ha fet gols de tots els colors i molts es mantindran en la memòria dels barcelonistes, com els dos que va fer en les finals de la Champions, el de cap a Roma, espectacular, i el de Wembley, tots dos contra el Manchester United. O també el repòquer de gols contra el Leverkusen, l’obra d’art contra l’Arsenal i aquell eslàlom memorable al Santiago Bernabéu en les semifinals contra el Madrid de José Mourinho. N’hi ha tants que fer-ne una elecció és una feina titànica. L’argentí va celebrar els 50 gols el 3 d’abril de l’any 2012 en un partit contra l’AC Milan.

D’aquests 100 gols, on n’ha fet més és al Camp Nou, amb un total de 57, a camp contrari la xifra s’enfila fins als 41 i en camp neutral, 2. L’argentí ha batut 29 equips al llarg d’aquests anys en la màxima competició europea i la seva víctima preferida ha estat l’Arsenal, amb 9 gols, seguit del Milan i el Celtic, amb 8. I els porters que més vegades han hagut de recollir la pilota de dins de la porteria són Bernd Leno (7), Christian Abbiati (7), Manuel Almunia (6) i Andrey Dikan (4). La majoria dels gols els ha fet amb la seva millor cama, l’esquerra, amb un total de 81; amb la dreta n’ha marcat 15 i de cap, 4. De moment ja n’acumula 100, però segur que la xifra no deixarà de créixer.