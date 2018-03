Moment idoni per continuar fent passos endavant

L’afició blaugrana va ovacionar André Gomes després de veure com el portuguès se sincerava sobre el seu estat anímic en un moment complicat al Barça. El Camp Nou va respondre, i ell també ho va fer poc després sobre el terreny de joc. Valverde no va dubtar a escollir el portuguès per substituir el lesionat Busquets en el minut 61 del duel de tornada contra el Chelsea, quan l’eliminatòria continuava oberta. “Ens ajuda molt en aquests partits i està fent passos endavant”, va assenyalar el tècnic blaugrana a la fi del matx. Control i treball defensiu és el que li va reclamar Valverde, i el migcampista va disputar minuts de qualitat sobre la gespa. Amb el seu treball es va guanyar l’ovació del Camp Nou i els elogis de companys i entrenador minuts després.

La fractura a la falange del cinquè metatarsià del peu dret que mantindrà Busquets en el dic sec durant tres setmanes és una bona oportunitat per continuar fent passos endavant en la seva recuperació anímica i futbolística. Per lògica, la posició de pivot que deixa vacant el de Badia serà ocupada demà contra l’Athletic per Rakitic, tal com ja ha fet el croat en els pocs partits que no ha disputat Busquets aquest curs –tres partits de lliga i l’eliminatòria contra el Múrcia–. El croat sempre és la primera opció. André Gomes, que va jugar com a pivot la final de la supercopa catalana, podria ser la sorpresa, però Valverde sempre l’ha utilitzat com a interior en els partits de màxima exigència. Tot i això, les molèsties d’Iniesta podrien obrir les portes de la titularitat al portuguès en un partit a priori més assequible que el de dimecres passat. Si Valverde li vol donar confiança per recuperar André per a la causa, és el moment idoni. Després de sortir des de la banqueta contra l’Atlético i el Màlaga, ha arribat l’hora de veure el portuguès com a titular a la lliga abans de l’aturada internacional de seleccions. Dos amistosos que André també disputarà. El migcampista blaugrana és un fix en les convocatòries de Fernando Santos, i davant Holanda i Egipte tindrà més oportunitats per continuar la seva millora de joc i d’estat anímic.

Contra l’Athletic, la presència de Coutinho a l’onze inicial també sembla segura després de descansar en Champions. Així que la quarta plaça al centre del camp es debat entre Paulinho o Dembélé, tenint en compte que Paco Alcácer també podria tornar a la titularitat a la davantera per suplir la baixa per sanció de Suárez. Després d’assolir la classificació als quarts de final i amb la lliga encaminada, Valverde podria augmentar les rotacions en els següents partits per encarar el tram final de temporada amb tots els jugadors disponibles i a un nivell físic òptim.