Ernesto Valverde ha valorat aquest migdia l’actualitat del Barça, marcada per l’enfrontament de demà contra l’Athletic i pel sorteig dels quarts de final de la lliga de campions. Aquestes són les seves nou frases més rellevants:

Athletic Club: “És un equip que es creix amb les adversitats, així que serà un rival molt perillós. Estan a vuit punts d’Europa, una distància que segur que aspiren a retallar”.

Moment clau: “ Queden deu partits de lliga i aquest duel és previ a l’aturada. Ens espera un mes d’abril terrible en el qual ens jugarem tota la temporada. Els tres punts de demà són fonamentals per encetar el darrer tram de la millor manera.”

Les baixes de Busquets i de Suárez: “Sempre és una mala notícia no tenir-los, però potser sí que les seves baixes seran més importants contra un equip contra l’Athletic, que fa una pressió avançada i que juga fort en defensa. Busquets és fonamental per treure la pilota i Suárez sempre lluita amb les defenses rivals. Tot i així, hi ha jugadors per suplir-los amb garantia”.

Rakitic: “Està fent una temporada extraordinària. És un jugador amb capacitat per treure la pilota, que té arribada i que recupera pilotes.”

El possible adéu d’Iniesta: “És un tema que depèn d’ell. La realitat és que s’em fa estrany imaginar-me un Barça sense Iniesta”.

Vermaelen: “Ens van endur un bon ensurt, ja que va topar molt fort amb Cuenca. Per sort, amb les les proves ja ens vam quedar més tranquils”.

El futur d’Aleñá: “Dir que pot ser el nou Iniesta són paraules majors, ja que Iniesta és incomparable. Del que no tinc cap dubta és que Aleñá té un gran futur al Camp Nou”.

André Gomes: “Em va agradar molt com el va rebre l’afició. Ara, però, la seva situació depèn d’ell, que és qui ha de donar passades endavant”.

El Roma: “Ningú es creu que sigui el millor rival que ens podia tocar. Té un gran equip i un gran entrenador, ha signat una gran trajectòria en la competició, quedant per davant del Chelsea i de l’Atlético i el seu director esportiu és Monchi, que ens coneix perfectament. Serà una eliminatòria molt complicada”.