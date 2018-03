Quan hi és, sempre compleix

Sense Luis Suárez, sancionat, pocs dubtes hi havia que l’escollit per reemplaçar-lo com a davanter centre seria Paco Alcácer. Tot el que no hagués estat confiar en el valencià hauria estat un experiment i un cop moral per a un jugador que, sempre que li toca jugar, acostuma a complir fent el que se li demana: gols i treball. I això és el que ahir va aportar contra l’Athletic Club de Bilbao. El seu no és un futbol de floritures, ni de driblatges impossibles, ni eslàloms entre rivals. El que millor sap fer és buscar desmarcatges al primer pal, o situar-se bé dins l’àrea per tenir la millor de les opcions per rematar. És, en definitiva, un rematador.

I aquesta qualitat li va servir per estar en el lloc on calia per obrir la llauna contra l’Athletic quan només s’havien disputat set minuts de partit. La jugada va néixer en una nova combinació entre Messi i Jordi Alba per la banda esquerra i que va acabar amb la passada enrere del lateral perquè Alcácer, tot sol i de primeres amb l’interior del peu dret, rematés amb sang freda. La pilota va anar molt ajustada al pal, impossible per a Kepa, un dels grans porters de la lliga. La dedicatòria, al seu fill acabat de néixer. Amb el d’ahir, ja ha anotat tres gols en la lliga –va fer un doblet contra el Sevilla– i un total de sis en els disset partits en els quals ha participat aquesta temporada. En la copa del Rei va marcar contra el Múrcia en els dos partits de l’eliminatòria i en la Champions en la victòria per 2-0 contra l’Sporting de Lisboa.

Es dona la circumstància que Paco Alcácer va marcar en la seva primera i única rematada a porteria en tot el partit. Malgrat l’exhibició ofensiva del primer temps, el davanter valencià no va disposar de cap més ocasió de gol i va centrar-se sobretot a ajudar els companys amb algun desmarcatge o fent feina fosca en la pressió. Va recuperar quatre pilotes, una dada gens menyspreable. En la segona meitat, globalment molt més fluixa, tampoc va poder rematar i va acabar deixant el terreny de joc per Aleix Vidal abans que finalitzés el partit.

Paco Alcácer encara no havia aconseguit marcar en aquest 2018 perquè es va lesionar contra el Deportivo just abans de festes i un cop va tornar es va trobar amb molta més competència. L’arribada de Coutinho i el fet que Dembélé ja estigui al cent per cent recuperat de la seva lesió li han restat moltes oportunitats de jugar. Fins a l’aturada de Nadal havia disputat dotze partits, set com a titular, i havia fet cinc gols mentre que després només ha participat en cinc, comptant la supercopa de Catalunya, i només en tres havia estat titular. I no havia fet cap gol. Ahir, però, per fi va poder tornar a celebrar. Quan hi és, acostuma a complir.