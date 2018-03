“Aquests dies d’aturada ens aniran molt bé a tots”

Ernesto Valverde havia incidit en la prèvia del partit d’ahir en l’enorme importància que tenia arribar a l’aturada de seleccions amb tres punts més al sarró, i potser per això ahir va comparèixer en roda de premsa relaxat i content, conscient que els seus jugadors havien complert l’objectiu. “Estem on volíem estar. Ara tenim quinze dies que ens aniran molt bé a tots per preparar-nos per al mes d’abril que ens espera”, va afirmar el Txingurri, que va admetre que l’equip es va relaxar en la segona meitat. “En el primer temps hem tingut intensitat i determinació per anar endavant, hem marcat dos gols i hem pogut sentenciar. En la represa l’Athletic ha vingut a buscar-nos i potser sí que, inconscientment, hem aixecat una mica el peu de l’accelerador. Podríem dir que en el primer temps hem estat brillants i en el segon, sòlids.” Valverde, de fet, va destacar la solidesa del Barça com un dels secrets de la temporada, una característica que considera clau. “Els equips que dominen tendeixen a atacar amb molta gent i a trencar-se. Nosaltres intentem evitar-ho, ja que és millor atacar junts i defensar junts”, va explicar el tècnic.

Pel que fa als noms propis, Valverde va lloar el gran partit de Rakitic en la posició de Sergio Busquets, va afirmar que Dembélé cada vegada està més adaptat a l’equip i va reiterar que el futur d’Iniesta només depèn del jugador: “Només podem esperar a veure què decideix. Tots el voldríem tenir per sempre.” El Txingurri, a més, va tenir unes paraules d’elogi per a Leo Messi: “Sempre es diu que els entrenadors hem d’ensenyar coses als jugadors, però jo el que espero de Messi és veure què m’ensenya a mi. Sempre és conscient del que ha de fer i del que necessita l’equip.”