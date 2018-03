“Desitjo poder aixecar la copa del món”

Leo Messi va ser el gran protagonista de la victòria de diumenge contra l’Athletic. Ho va ser dimecres contra el Chelsea i ho va tornar a ser aquest cap de setmana contra l’equip de Ziganda. Amb el seu últim gol contra els bascos, són ja nou temporades seguides marcant almenys 25 gols a la lliga. Pletòric a nivell esportiu i feliç a nivell familiar. El present somriu a Leo. El futur passa per Rússia. Del Mundial i del Barça i de molts altres assumptes n’ha parlat en l’entrevista concedida al programa La Cornisa, d’America TV. Aquestes han estat algunes de les seves reflexions més interessants:

Sobre els inicis a Barcelona

“El fet de venir no em va costar gaire. Els meus germans eren més grans i tenien la seva vida a l’Argentina, i podien tornar. La meva germana amb la meva mare, perquè no s’adaptava. Em vaig quedar sol amb el meu pare. El meu pare em va preguntar si jo també volia tornar, però jo li vaig dir que em volia quedar perquè veia que la possibilitat era real. Em vaig adaptar ràpid a Barcelona”.

Les hormones de creixement

“M’injectava jo solet les hormones quan era petit, un cop cada nit. Cada dia em tocava una cama. Vaig començar amb 11 anys, més o menys. No m’impressionava. Al principi m’ho feien els meus pares, després en vaig aprendre. Era com un llapis, petit. No em feia mal i ho feia amb normalitat”.

L’actual Messi

“Abans agafava la pilota i intentava fer la meva jugada. Avui intento fer jugar més l’equip, que passi la pilota per tots i no ser tan definidor. Intento fer moure l’equip des d’un altre lloc. Segueixo corrent com ho he fet sempre, però de diferent manera”.

Canvi d’hàbits alimentaris

“He menjat malament durant molts anys ... Amb 22 o 23 anys no te n’assabentes de res, ni t’ho penses. Menjava xocolata, alfajores, gasosa… Ara menjo bé: peix, carn, amanida, verdura… De tot, però ordenat. De tant en tant prenc una copa de vi. Sempre hi ha un moment per fer-ho”.

La paternitat, punt d’inflexió

“L’arribada del meu primer fill em va fer obrir la ment i ara em prenc les coses d’una altra manera. El futbol està ple de sorpreses i no sempre es pot guanyar. Vaig aprendre a conviure amb que no sempre es pot guanyar”.

El Mundial de Rússia