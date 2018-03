Nou, vuit, set...

Facin el que facin la resta d’equips, el Barça serà campió amb 16 punts més

Amb la victòria de diumenge contra l’Athletic i la posterior ensopegada de l’Atlético de Madrid a Vila-real, ja són 11 els punts que té d’avantatge el Barça respecte al conjunt colchonero, el seu immediat perseguidor, i 15 respecte al Madrid. Tot plegat, quan falten només nou jornades perquè s’acabi el campionat, cosa que deixa els blaugrana més a prop que mai de guanyar la que seria la seva setena lliga de les últimes deu i la 25a en total. És, de fet, la mateixa distància respecte a l’Atlético que tenien els homes de Valverde fa aproximadament un parell de mesos, abans d’aquella sèrie de tres empats en cinc jornades, contra l’Espanyol, el Getafe i Las Palmas.

Amb només 27 punts per disputar-se, i vista la fiabilitat del Barça, que no ha perdut cap partit en les 29 jornades disputades, a banda que és l’equip més golejador del campionat (73) i també el menys batut (13), el compte enrere per saber quan pot ser campió el conjunt blaugrana ha començat. Sumant 16 dels punts en joc o, el que és el mateix, guanyant cinc partits i empatant-ne un, ja en faria prou, perquè ja té el goal average guanyat amb el conjunt colchonero. Xifres més que a l’abast dels blaugrana, tenint en compte, a més, que de les nou jornades que encara ha de disputar, cinc seran al Camp Nou. Algunes, això sí, contra rivals complicats, ja que a banda del Leganés i la Real Sociedad –el duel contra els guipuscoans tancarà el campionat–, els altres equips que han de visitar l’estadi són el València, el Madrid i el Vila-real. Dels quatre partits a domicili, n’hi ha dos de teòricament difícils, com el del Sánchez Pizjuán i el de Balaídos, i dos més d’assequibles, a Riazor, amb la possibilitat que el Deportivo ja no tingui gairebé possibilitats de salvar-se i al Ciutat de València, ja en la penúltima jornada, amb la probabilitat també que el Llevant ja estigui salvat.

Si mantingués aquest bon ritme, a més, el clàssic del 6 de maig al Camp Nou podria tenir un al·licient afegit, ja fos en forma de passadís del Madrid o amb la possibilitat que el Barça cantés victòria guanyant la lliga aquell dia, un fet que seria històric, ja que mai abans ha passat. Per ser campions en acabar la 35a jornada, a Riazor, cosa que implicaria la morbosa imatge de veure els jugadors de l’etern rival homenatjant els blaugrana a la gespa del Camp Nou, el Barça hauria d’arribar al clàssic amb 9 punts més que l’Atlético i 13 més que el Madrid, ja que a causa de la final de la copa, per la qual s’ ajornarien els partits de la jornada 34 –Barça-Vila-real i Sevilla-Madrid–, tant als blaugrana com als blancs encara els quedarien quatre partits i el goal average, tot i el 0-3 al Santiago Bernabéu, encara no estaria guanyat. Un factor que afavoreix aquest panorama és que d’aquí a dues setmanes, el Madrid i l’Atlético s’enfronten entre si, cosa que podria aplanar, depenent del que passés, encara més el camí al Barça.

La possibilitat que es repeteixi aquella imatge d’ara fa gairebé deu anys al Bernabéu, però aquest cop amb els papers canviats –aleshores, l’equip de Frank Rijkaard va fer el passadís al Madrid– és, doncs, ben real, tant o més com que el Barça pugui celebrar el títol contra el Madrid. Perquè fos factible, al Barça només li caldria acabar el clàssic amb nou punts més tant respecte a l’Atlético com al Madrid, i amb el goal average guanyat també respecte als blancs.

El que ja sembla gairebé del tot improbable és que als homes de Valverde se’ls pugui escapar aquesta lliga. El tècnic, de fet, va pel camí d’aconseguir el que van fer la majoria dels seus antecessors en el càrrec –Luis Enrique, Tito Vilanova i Pep Guardiola, l’excepció va ser Gerardo Martino–, que no és cap altra cosa que guanyar el campionat, sense descartar altres títols, en la seva primera temporada a la banqueta del Barça. Només falta acabar de segellar-ho.