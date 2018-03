El creixement imparable de la lliga xinesa

El futbol xinès ha passat, en pocs anys, de ser el retir exòtic per excel·lència de futbolistes veterans a atreure jugadors d’alt nivell amb molta carrera al davant que potencien una lliga en constant creixement. Una acció emmarcada dins de l’ambiciós projecte del govern xinès de convertir-se en un dels grans dominadors del futbol en les pròximes dècades. Arran de potenciar la base, l’objectiu és trobar el nou Messi entre els infants de la nombrosa població xinesa i lluitar per guanyar el mundial en el futur.

La legislació de la pròpia lliga també està pensada per afavorir la progressió del combinat nacional. La prohibició de fitxar porters estrangers per potenciar aquesta posició a la selecció xinesa, la limitació de jugadors forasters en una plantilla i l’impost de luxe per a les grans inversions dels clubs són les mesures més significatives per intentar elevar el futbol xinès a un nivell superior. Però el cas contrari al de la porteria es dona a la davantera, on la majoria d’equips han invertit en les darreres temporades grans quantitats de milions per un jugador diferencial. Si algunes de les grans estrelles del moment es consoliden en la lliga xinesa i aconsegueixen cridar l’atenció de l’aficionat europeu, el camí cap a l’èxit serà més fàcil.

Les suculentes ofertes econòmiques que té Iniesta sobre la taula també van arribar a can Barça per a Mascherano durant el mercat d’hivern. L’argentí va tancar una prolífica etapa d’èxits com a blaugrana per finalitzar la seva carrera a la Xina, però amb la voluntat de seguir competint al més alt nivell per ser a Rússia a l’estiu amb l’albiceleste. El Hebei China Fortune va abonar al Barça al voltant de 5,5 milions d’euros per fitxar l’exjugador blaugrana i incorporar-lo al potent conjunt dirigit per Manuel Pellegrini, en què també destaquen Lavezzi, Hernanes i Gervinho.

Iniesta podria seguir el camí de l’argentí i d’altres jugadors de la lliga espanyola, que aquest gener van fer les maletes per començar una nova etapa al continent asiàtic. El futbol xinès va posar els ulls en els equips de primera divisió en l’últim mercat de fitxatges i hi va invertir més de 110 milions d’euros. El Pequín Guoan va ser el gran agitador del mercat amb els fitxatges de Cédric Bakambu (37 milions) i Jonathan Viera (11 milions). Dues ofertes irrebutjables per a clubs i jugadors. L’Atlético va donar sortida a tres futbolistes importants de la seva plantilla. Yannick Ferreira Carrasco i Nico Gaitán van firmar pel Dalian Yifang, mentre que Augusto Fernández ho va fer pel Pequín Renhe. Els equips més modestos de la lliga també van rebre la trucada del poderós capital xinés. El Getafe va decidir cedir Juan Cala fins a final de temporada a canvi de més d’1 milió d’euros, i Óscar Romero va deixar l’Alavés per firmar pel Xangai Shenhua. Vuit moviments que superen amb molta diferència la quantitat total d’inversions que el futbol xinès va realitzar en la resta de lligues, en què destaquen les vendes de José Fonte, Acheampong, Fernandihno i Anthony Modeste. Una gran llista de jugadors prometedors i amb qualitat que se sumen a les estrelles que ja havien canviat Europa per la Xina les darreres temporades.