Aleix Vidal o l’exercici de la supervivència

Aleix Vidal va lluir el braçal de capità en el partit de la supercopa de Catalunya contra l’Espanyol a Lleida. Un gran honor per a un futbolista que està fent del seu pas pel Barça un autèntic exercici de supervivència. Incorporat el juny del 2015 després de pagar 18 milions d’euros més 4 en variables al Sevilla, no va poder debutar fins al 2016 per culpa de la sanció de la FIFA al club. El FC Barcelona buscava en Aleix Vidal el substitut de Dani Alves, que en aquell moment no tenia clara la seva continuïtat. El brasiler, però, va seguir i les possibilitats de jugar pel català van caure en picat.

E,n aquell primer mig any va participar en nou partits de lliga, en sis dels quals com a titular. En la copa del Rei va disputar cinc partits, però cap en la Champions. Malgrat que el seu fitxatge va ser una petició expressa de Luis Enrique, la falta de minuts va provocar que la relació entre el jugador i el tècnic es ressentís fins al punt que Aleix Vidal es va passar moltíssims partits a la graderia. En finalitzar la temporada, Luis Enrique el va posar a la llista de transferibles, malgrat que el club sempre va mantenir que si no arribava una oferta que li permetés recuperar la inversió no el deixaria marxar. Diversos equips van preguntar per la seva situació, però cap estava disposat a pagar. I Aleix Vidal es va quedar.

Amb l’adeu d’Alves i amb una nova temporada al davant semblava que la situació podria variar, però Luis Enrique va decidir fer una aposta per Sergi Roberto com a lateral dret i va funcionar. I les oportunitats per a Aleix Vidal van seguir escassejant i la seva situació a l’equip, empitjorant. Va pensar a marxar en el mercat d’hivern, però de nou totes les opcions possibles van fallar. El de Puigpelat sempre va defensar que la seva feina en els entrenaments era bona i deuria ser cert, perquè de mica en mica Luis Enrique va començar a fer-li confiança. Malauradament, però, va arribar la greu lesió al turmell al camp de l’Alavés. Després d’una recuperació en què va escurçar molt els terminis, Luis Enrique li va donar els últims set minuts en la final de la copa del Rei, precisament contra el rival contra el qual es va lesionar. En aquesta segona temporada només va participar en sis partits de lliga, en quatre de la copa i en un de la Champions.

Malgrat l’arribada d’un nou entrenador, Ernesto Valverde, el seu nom va aparèixer en totes les travesses com un dels que podria marxar del club a l’estiu, ja que el Barça va fitxar un nou lateral dret, Nélson Semedo. Les coses encara es van complicar més quan Valverde va seguir confiant en Sergi Roberto com a lateral –ara és el titular indiscutible en aquesta posició i fins i tot Messi diu que és un dels millors–, així que les possibilitats d’Aleix Vidal d’ocupar el seu lloc semblaven remotes. El tècnic no va comptar amb ell durant molts partits i es va quedar fora de la convocatòria en molts altres. I de nou amb l’obertura del mercat d’hivern, el seu nom es va tornar a sentir com una de les possibles sortides. I més després de la incorporació de dos jugadors més i que el club es gastés molts diners en Coutinho. El Sevilla en va demanar la cessió, però no es va arribar a cap acord econòmic i, a més, Valverde va demanar quedar-se’l.

I Aleix Vidal, de tant en tant, va jugant fins al punt que ha arribat a unes xifres aquesta temporada gens menyspreables per a un futbolista que des que va arribar sempre ha estat en la corda fluixa. En la lliga ja ha participat en catorze partits, encara que només ha estat titular en quatre; en la copa ha disputat cinc partits, en què ha sortit en tots des de l’inici, i en la Champions ha fet quatre aparicions. Valverde confia en ell i a Stamford Bridge el va preferir a Dembélé perquè Aleix Vidal és “una certesa”. Des d’aquell partit també ha tingut minuts contra Las Palmas, el Màlaga, el Chelsea i també contra l’Athletic Club. És un supervivent.