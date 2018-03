Els socis no responen

Una vegada s’ha tancat aquesta tarda el procés de demanda d’entrades per a la final de copa del 21 d’abril contra el Sevilla, el club ha informat que han estat 10.510 les sol·licituds rebudes. Això vol dir que, per primera vegada en molts anys, no hi haurà sorteig entre els socis per anar a una final. Eren 16.223 les entrades que el club posava a disposició dels socis per al partit que es juga en el Wanda Metropolitano.

Després d’explicar que tots els socis que han demanat entrada la tenen assegurada, el Barça també ha anunciat que obre un segon procés de venda directa d’entrades entre el 28 de març i el 2 d’abril. Optaran a les 5.713 entrades que sobren els socis del club, els penyistes i les persones que tinguin el carnet de compromís.

El fet que les entrades siguin nominals i s’hagin de recollir en persona a Madrid el dia de la final pot ser una de les raons que s’hagin demanat menys entrades que de costum. També ho podria ser l’obligació d’abonar 30 euros en el moment de fer la demanda.

El club també ha anunciat que s’han exhaurit les 4.056 entrades que ha posat a disposició de les penyes.