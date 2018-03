Procés d’adopció en tràmit

Data límit: 14 de juny. França debutarà en la copa del món contra Austràlia dos dies després, el 16, a Kazan, però Antoine Griezmann vol tenir resolt el seu futur abans del partit inaugural. Si Andrés Iniesta ha traslladat al dia 30 d’abril, com a data màxima, l’anunci de la seva decisió de quedar-se al Barça o d’acceptar l’astronòmica oferta del futbol xinès que té damunt la taula, Griezmann vol tenir aclarida la seva situació contractual abans del mundial. L’escenari ideal pel futbolista seria que el seu futur ja estigués clar abans de marxar concentrat amb la selecció francesa de Didier Deschamps. Griezmann no vol distraccions a Rússia. Vol fugir de qualsevol mena de serial d’estiu que el desviï el més mínim del seu somni d’intentar tocar la glòria a Moscou el dia 15 de juliol, a l’Estadi Olímpic Lujniki. Sap que l’Atlético de Madrid intentarà per tots els mitjans que es quedi al Wanda, Simeone no s’imagina un Atlético sense la seva gran estrella, però Griezmann també sap que és l’objectiu número u del Barça de cara a la propera finestra de mercat. Jugar al costat de Leo Messi el sedueix i és de domini públic que el Barça està disposat a pagar els 100 milions de la seva clàusula de rescissió. Els contactes entre el Barça i l’entorn del jugador fa temps que existeixen. Fins i tot el mateix Guillermo Amor no va tenir pèls a la llengua en confirmar-ho al seu moment. Caldrà veure quina és la capacitat de convicció que té finalment l’Atlético en el seu propòsit desesperat de retenir-lo.

Griezmann, que justament ahir va complir 27 anys –el mateix dia que Jordi Alba (29)–, té contracte en vigor fins al 2022, però el fet que la seva clàusula baixi dels 200 milions d’euros als 100, resulta massa temptador per a clubs interessats en el futbolista. Ahir La Razón ja es feia ressò d’una suposada contraoferta de l’Atlético per intentar que no marxi. L’internacional francès cobra actualment uns 14 milions euros de fitxa salarial i sembla que Gil Marín estaria disposat a apujar-li fins als 20 milions d’euros nets anuals.

De moment, el jugador està tranquil. El parèntesi d’aquesta enèsima aturada de la lliga suposa una bona dosi d’oxigen en l’aspecte mental. Protegit en el confort de la selecció bleu, Griezmann es va sincerar en una extensa entrevista publicada ahir a L’Équipe: “El meu futur es decidirà abans del mundial. Vull viatjar a Rússia sense cap preocupació. M’avorreixen aquest tipus d’històries. Ja he dit a la meva germana que tant si em quedo com si no, això haurà d’estar resolt abans. Em molesta que tothom em pregunti per aquest tema.” “L’estiu passat, després de les meves paraules i les posteriors repercussions, em va resultar difícil centrar-me en el futbol de nou i divertir-me al camp. No vaig marcar durant la pretemporada, també em costava en els entrenaments... i després va venir l’expulsió contra el Girona. Tot es va acumular. Només em sentia còmode amb la selecció. Allà estava tranquil”, admet.

Efectivament, l’inici de la temporada no va ser senzill de gestionar per a Griezmann. La falta de punteria i els rumors d’una futura sortida van obrir alguna petita escletxa en el matrimoni del francès amb l’afició colchonera, però Griezmann ha estat capaç de seduir de nou la seva enamorada a còpia de gols i més gols. Al Wanda, ara mateix, ningú vol sentir ni a parlar de la seva possible marxa. Disset gols ja suma en la lliga. És el quart màxim golejador de primera divisió, al darrere de Cristiano (22) i de dos dels que podrien ser els seus socis la temporada que ve: Luis Suárez (21) i Leo Messi (25).

Griezmann jugarà demà a París un partit de preparació per al mundial contra la Colòmbia de Yerry Mina (21 h) i dimarts dia 27, a Sant Petersburg, torna a tenir un amistós contra Rússia, juntament amb els blaugrana Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé i Lucas Digne. Precisament els tres futbolistes del Barça s’han convertit aquests dies en l’ombra de Griezmann en la concentració de França a Clairefontaine. Dilluns se’l va poder veure conversant llargament amb Digne durant el passeig grupal de la selecció, i dimarts, fent carrera contínua al costat d’Umtiti i Dembélé. El procés d’adopció sembla que està en marxa. Antoine va arribar dilluns a Clairefontaine acompanyat del seu actual company de vestidor Lucas Hernández, però durant aquests dies se l’ha vist molt proper a Umtiti, Digne i Dembélé.

Tots tres estarien entusiasmats que jugués al Camp Nou la temporada que ve. També Messi i Valverde. A Griezmann se’l rebria amb els braços oberts. El seu present està al Wanda. El seu futur sembla cada vegada més a prop del Camp Nou. La resposta definitiva, potser en un parell de mesos màxim. Aquest almenys seria el seu desig. Jugar al Barça, un somni. Guanyar el mundial, també: “Vull guanyar el mundial i també una Champions. Després, premis com la Pilota d’Or ja vindran sols, si és que han de venir. Prefereixo guanyar un trofeu important amb el meu equip o la selecció que una distinció individual. El trofeu de màxim golejador de la passada Eurocopa em va fer feliç, i n’estaré orgullós d’aquí a deu anys, però ara mateix el canviaria per haver guanyat l’Eurocopa amb França”, afirma.

Griezmann va ser protagonista ahir també en roda de premsa. Al francès se li va preguntar per les seves declaracions a L’Équipe i va confirmar que es pronunciarà abans del mundial. De moment,, fidelitat a l’Atlético, almenys de portes enfora: “Si s’acaba una etapa? Estic bé a l’Atlético. He crescut amb el club i aprenc cada dia de Simeone.”