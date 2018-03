Els cracs del davant, els que més han jugat fins ara

Amb la temporada en el seu moment més important, quan la lliga ha de començar a quedar sentenciada i de manera definitiva, la final de la copa del Rei a l’horitzó i la Champions League en les eliminatòries més interessants, les cames ja comencen a pesar. Si bé és cert que la preparació física dels equips de primer nivell com el Barça tenen en compte no només el calendari sinó l’exigència d’aquest, el cos humà es cansa. És per això que una de les dèries dels entrenadors és que els seus futbolistes s’entrenin, competeixin i descansin tant com necessitin, perquè a més de pensar en el col·lectiu, han de tenir en compte que cada cos és un món.

El Barça ha disputat ja tres quarts de temporada, un total de 47 partits, a l’espera dels quarts de la Champions i la final de copa, a més de les nou jornades de lliga que falten. Aquests ja els té assegurats, i sumen 59 partits, que podrien arribar a 62 si els d’Ernesto Valverde arribessin a la final de la competició europea. 62 partits i un total de 4.230 minuts (sense possibles pròrrogues), que els blaugrana hauran disputat a final de curs. És per això, per aquesta gran quantitat de minuts –als quals s’han de sumar les hores de viatge–, cal mirar enrere i veure com hi arriben les peces de l’equip. I sembla, pel rendiment espectacular que està oferint en les últimes setmanes, que Leo Messi, per exemple, la peça més important, hi arriba en un gran moment, amb les cames ben fresques i el cos a punt per encarar el tram final –i vital– de la temporada. L’argentí ha disputat, fins aquesta aturada, 3.663 minuts, que suposa un 86% dels minuts. El segueix de molt a prop el seu amic dins i fora del camp Luis Suárez, amb 3.518 minuts a les seves cames. Les dues peces clau de la davantera blaugrana no estan acostumats a no jugar, però les xifres reflecteixen que cada cop descansen més.

Només set futbolistes superen els 3.000 minuts aquesta temporada. Ter Stegen a la porteria en la lliga, la Champions i la supercopa d’Espanya; Piqué i Alba a la defensa; i Rakitic –el futbolista que ha participat en més partits, 45 dels 47 jugats– i Sergio Busquets al mig del camp, amb més de 3.400 minuts fins ara. Queda lluny d’aquesta xifra Andrés Iniesta –2.199 minuts–. El capità blaugrana és important per a Valverde, però ha tingut problemes físics que han obligat el tècnic a reservar-lo o a no comptar-hi en partits menys rellevants.

Qui voreja les xifres del manxec és Paulinho, un futbolista que va sorprendre a l’inici de temporada tenint molta presència en l’equip i que ja supera la barrera dels 2.000 minuts disputats. El brasiler és l’onzè futbolista amb més minuts a les cames a les ordres de Valverde.

Sorpreses de tots colors