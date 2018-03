“No he pres encara una decisió, però sí està meditada”

Andrés Iniesta es va sincerar ahir en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser. El capità del Barça va explicar que encara no ha pres una decisió respecte el seu futur, però les seves paraules van més pel camí del comiat a final de temporada. “La decisió no està presa al cent per cent. Està molt meditada, però no està decidida. És una decisió personal. He parlat amb Messi i altres companys, però és personal. Ho he parlat i meditat amb la meva família que és el més important”, va explicar Iniesta, que va argumentar les raons per les quals es planteja un adéu a final de temporada: “Si em quedo serà perquè sé que estaré al 200%. I si marxo serà perquè no seré capaç. Si em respecten les lesions, em veig en l’onze titular del Barça els dos propers anys, però aquesta decisió va més enllà d’això”. El capità va admetre que està vivint ja moltes emocions, com la rebuda que li va fer l’afició el passat diumenge, i va deixar clar que si marxa, serà lluny de Barcelona. “Aquest és el club de la meva vida, però no serà una qüestió d’amor. Serà una qüestió de sentir el que he de fer. S’obren portes que il·lusionen en altres sentits. Sí tinc clar que no aniré a cap lloc que hagi de competir contra el Barça, seria antinatural”.

Per últim, Iniesta també va explicar que, després del Mundial de Rússia, deixarà la selecció espanyola: “Pel moment, és possible que aquesta sigui la meva última aparició amb la selecció espanyola. És una mica el mateix que em passa amb el meu club. No vull estar per estar. Pel que sóc o he sigut”.