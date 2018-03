“El millor moment de la meva vida va ser guanyar el mundial amb Espanya”

Gerard Piqué ha explicat curiositats, anècdotes i sentiments de la seva carrera esportiva en un article publicat a The Players’ Tribune Global, el web que va engegar fa uns mesos per donar veu a esportistes d’arreu del mon.

“Diuen que el vestidor de la selecció espanyola està remogut per diferències polítiques. Sincerament, gairebé mai parlem de política. Estic massa ocupat dient-los als del Madrid com de fotuts estan a la lliga i ells estan prou ocupats parlant-me de conspiracions arbitrals!”

“Messi no és d’aquest planeta. És el millor que jo he vist mai. El què el fa el millor és el què fa quan no té la pilota, la cara que té quan va a recuperar la pilota. Té una mirada que no la té cap altre jugador. La seva grandesa és la seva obsessió per recuperar la pilota”