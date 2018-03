Una fita més, a tocar

La solidesa i la competitivitat del Barça d’Ernesto Valverde està fora de qualsevol dubte. Si no, no es trobaria en la situació d’estar a punt d’igualar o fins i tot superar un rècord que fa molts anys que és a les mans de la Real Sociedad, el de més jornades sense perdre. Els bascos, entrenats per Ormaetxea, van aconseguir mantenir-se invictes durant 38 jornades, els sis últims partits de la temporada 1978/79 i trenta-dos de la 1979/80. Una brutalitat de partits. Que hagin passat tants anys i que cap equip hagi estat capaç d’igualar-lo és un indicatiu de la magnitud de la gesta, a l’abast de molt pocs equips perquè per assolir-ho es necessita tenir una regularitat excepcional. I això, si no ets un gran equip amb un gen competitiu molt definit no s’aconsegueix. Per fer-ho, el Barça no pot perdre en els dos propers partits de lliga, contra el Sevilla i el Leganés. El repte és a tocar.

El Barça, liderat per Messi, ja fa molt temps que ha exhibit una capacitat competitiva espectacular, lluny del que és habitual. Ja fa moltes temporades que l’equip guanya títols i va superant diferents rècords que atresoraven tant equips històrics del mateix club blaugrana com altres conjunts de la lliga. Després de guanyar el Girona 6-1 al Camp Nou, els de Valverde van aconseguir superar els registres del Barça de Pep Guardiola, que la temporada 2010/2011 va estar sense perdre entre la jornada 3 i la 33, amb 27 victòries i 4 empats. La gran ratxa actual, i que pot permetre a l’equip blaugrana igualar el rècord de la Real Sociedad, està fixada pels set últims partits de lliga del Barça de Luis Enrique i els 29 d’aquesta amb Ernesto Valverde, amb un balanç de 30 victòries i 6 empats.

Per parlar de la possibilitat que el Barça iguali aquest rècord, L’Esportiu s’ha posat en contacte amb dos jugadors de la Real Sociedad d’aquella època, Roberto López Ufarte i Alberto Gorriz Echarte. La trucada no els sorprèn gens. Només despenjar el telèfon i quan li dic que soc un periodista de Barcelona, López Ufarte ja riu. Sap de què vull parlar. Ho fa encantat, però conscient i resignat que estan a punt de perdre un dels rècords que tenien en la història de la lliga. “No tinc por que ens el prenguin, però si som realistes segurament el superaran. El Barça és un equip molt sòlid i amb moltes estrelles”, diu. “Altres anys ja han estat a prop de fer-ho. Se’m faria estrany que no l’igualessin. Els rècords estan per trencar-los”, comenta Gorriz. El jugador txuri-urdin que més partits oficials ha jugat amb la samarreta reialista (599) veu amb bons ulls que sigui aquest Barça el que superi el seu rècord. “No em sap greu, perquè si ens el treuen ho farà un gran equip, que passarà a la història.”

Per López Ufarte, però, més enllà d’aquest rècord que durant tants anys han mantingut es queda amb el fet que van estar un any sencer sense perdre. “Per nosaltres, allò va ser més important. Només vam perdre un partit i va ser en la penúltima jornada. Va ser contra el Sevilla, i jo no vaig jugar perquè m’havien d’operar del ronyó. Vam empatar i ens van fer el 2-1 quan ells eren nou”, lamenta. López Ufarte defensa que aquella Real Sociedad era també un gran equip, amb jugadors de pes com Arconada, Satrústegui i Jesús María Zamora, entre d’altres. “Érem molt fiables. Aquell és l’any que més bon futbol vam fer. Després vam guanyar dues lligues. I també jugàvem dos dies per setmana i utilitzàvem tretze jugadors durant tot l’any.”

I què ha de tenir un equip per aconseguir estar 38 jornades sense conèixer la derrota? Tots dos coincideixen. “El més important és tenir equilibri. S’ha de ser bo en atac i en defensa, i el Barça de Valverde és molt sòlid. Té un gran porter i el millor de la història, Messi. Jo soc molt d’Iniesta però Messi marca el ritme”, assegura López Ufarte. “Primer has d’aconseguir ser un bloc. I això Valverde ho ha fet perquè el seu equip és molt bo atacant, però també defensant. El Barça gairebé no concedeix ocasions als seus rivals, i això a mi m’ha sorprès”, afirma Gorriz, que com el seu company destaca com un gran valor tenir Ter Stegen sota els pals i Leo Messi. “És acollonant. És el millor que he vist”, assenyala, sense embuts. Però, amant del futbol, no li costa gens dir que l’atrau tot l’equip. “A mi m’agrada el futbol i des de fa anys gaudeixo veient el Barça. Els jugadors menys importants també m’agraden molt. Umtiti és un tros de central i particularment m’encanta Sergi Roberto.”

No veuen gaires possibilitats que el Sevilla pugui sorprendre els de Valverde, ni tan sols al Sánchez Pizjuán. Menys encara el Leganés, que visita el Camp Nou. “El Sevilla és el més dur, però també hi ha la Champions pel mig. Aquest any la lliga i la copa del Rei, per mi, el Barça ja les té gairebé a la butxaca”, diu López Ufarte. “Mai saps què pot passar perquè a primera qualsevol rival et pot guanyar, però el Barça està rendint molt bé. El Sevilla és un rival complicat, però no crec que perdin”, conclou Alberto Gorriz.