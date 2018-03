Jordi Alba, repartidor d’assistències i somriures

El futbol són emocions. Alegries i tristeses. Els jugadors transmeten un estat d’ànim concret als aficionats durant els noranta minuts que dura un partit. I en aquesta faceta, Jordi Alba és un expert a fer feliços els culers, i òbviament, els seus companys d’atac amb les seves assistències. Una passada de gol fa feliç dues persones, i en això Jordi Alba és el millor lateral del món. En la sisena temporada al Barça, el de l’Hospitalet de Llobregat està superant tots els registres del passat. Amb deu assistències entre totes les competicions, és el defensa amb més passades de gol de les lligues europees més potents i un pilar fonamental en el sistema 4-4-2 utilitzat per Ernesto Valverde. Una amenaça per la banda esquerra per a tots els rivals, que veuen quasi impossible aturar la bala més perillosa del Barça.

Quan Jordi Alba va arribar al Camp Nou l’estiu del 2012 procedent del València, destacava ja com un lateral amb molta projecció ofensiva i una velocitat que li permetia recuperar la posició fàcilment. Però al Barça ha evolucionat en totes les facetes del joc amb el pas de cada temporada i amb cada entrenador. Amb 29 anys recentment complerts, és l’arma incontrolable de l’equip per les seves internades quilomètriques. Precisament a València, una espectacular connexió amb Messi va acabar significant el seu primer gol aquesta temporada i l’empat final per als blaugrana (1-1), en un duel força complicat davant la seva anterior afició. Aquest cop, el rematador i l’assistent es van intercanviar els papers. I és que fins a set de les deu passades de gol que ha realitzat, les ha finalitzat Messi al fons de la xarxa establint una connexió productiva des del primer any del lateral com a blaugrana. Les altres tres, van ser per a Suárez (2) i Paco Alcácer (1) en el passat duel contra l’Athletic de Bilbao.

En lliga, Jordi Alba acumula vuit assistències –les mateixes que Benzema i Griezmann–, sent el tercer màxim assistent de la competició al darrere de Messi (12) i de Pione Sisto (9). Una estadística realment destacable i que està sent clau per demostrar la superioritat blaugrana aquest curs. El següent defensa de la llista és José Ángel Cote, amb set passades de gol amb l’Eibar, en la que està sent la millor temporada a primera divisió del també lateral esquerrà. En la llista dels màxims passadors de la lliga també destaca Sergi Roberto amb sis assistències –com Luis Suárez–. Les dues bandes del Barça estan ben cobertes i els cracs de la davantera ho agraeixen i aprofiten. El resultat d’aquesta sintonia és un Barça amb tants recursos pel centre com per les bandes. Quasi impredictible.

En la temporada més fructífera per al de l’Hospitalet a nivell ofensiu, sumar els tres títols amb el Barça i destacar en el mundial són els següents reptes. Avui jugarà amb Espanya un partit amistós contra l’Alemanya de Ter Stegen, en un dels duels més atractius de la jornada. El porter blaugrana el coneix bé i sap el que és capaç de fer per la banda esquerra. Tenir Jordi Alba a l’altre costat del camp sempre és un maldecap i Joachim Löw haurà de traçar una estratègia per parar-lo. Una fita difícil veient el seu rendiment aquest curs.