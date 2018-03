Tancat amb pany i clau

Carles Puyol, 593 partits oficials amb el Barça i 19 títols. Migueli, 549 partits amb la samarreta blaugrana en setze temporades. Paraules majors. Dos autèntics símbols del barcelonisme. Encara en el dia d’avui, el quart i el cinquè futbolista amb més partits jugats en la història del club. Dos centrals dels d’abans. Tot cor, dedicació i compromís total. Ronald Koeman, 102 gols amb la samarreta del FC Barcelona, 67 dels quals en la lliga i un altre que sempre tindrà el seu espai reservat dins l’imaginari blaugrana. Wembley sempre serà Wembley. L’holandès és el central més golejador de la història del club en la lliga, seguit de lluny per José Ramón Alexanko (26). Però Gerard Piqué truca a la porta. Amb els dos gols que ha marcat a l’Espanyol aquesta temporada, l’actual dorsal 3 del Barça és ja el tercer del rànquing amb 23 gols en la lliga (més dos amb el Saragossa). L’any passat ja va superar Migueli (20) després del seu doblet a Balaídos i ara també continua escalant posicions en la llista de futbolistes amb més partits. Contra l’Alavés, en la jornada 2, va jugar el seu partit número 400 amb el Barça. Ara ja en suma 435 en el còmput global de totes les competicions. És el novè en la llista després de superar Zubizarreta i Amor i està destinat a continuar pujant graons després que el gener passat signés la renovació fins al 2022.

Per rendiment i per carisma, Piqué ja forma part des de fa temporades del club dels Biosca, Olivella, Gallego, Migueli, Koeman i Puyol. Gerard Piqué és el líder, Samuel Umtiti és el soci. Mestre i deixeble. Parella de fet. Aquesta és ja la desena temporada de Piqué al primer equip i tot just la segona d’Umtiti al Barça. A l’internacional francès, però, no li ha calgut més per consagrar-se com a titular indiscutible d’aquest Barça. Tots dos són el mur de Valverde. Els protectors de Marc-André Ter Stegen. Pura solidesa.

El binomi Piqué-Umtiti és indissociable per a Ernesto. Tots dos han format d’inici a l’eix de la defensa en 26 partits aquesta temporada (quinze en la lliga, sis en la Champions, tres en la copa, dos en la supercopa). Només la lesió del francès que el va mantenir apartat dels terrenys de joc uns dos mesos va dividir momentàniament el matrimoni en favor de la parella Piqué-Vermaelen (nou partits), la segona parella de centrals més usada aquesta temporada. Umtiti i el belga, curiosament, només han compartit titularitat en dos partits aquest curs, tots dos en la lliga (Las Palmas a fora i València al Camp Nou). Piqué i Umtiti són els amos indiscutibles de la defensa. Com a contrapunt, l’experiment del dia del Getafe, amb el tàndem Digne-Yerry Mina. La tercera parella més usada havia estat la formada per Umtiti-Mascherano (cinc partits), abans que el central argentí decidís marxar al futbol xinès en l’última finestra de mercat, conscient de la fi de la seva etapa al Barça coincidint amb l’eclosió definitiva d’Umtiti com a futbolista. Segurament, per relació qualitat-preu, el francès és un dels encerts més grans del Barça en els últims anys en matèria de fitxatges. La seva adaptació al club i a l’estil del Barça ha estat una sorpresa per a tothom. 76 partits oficials acumula ja des de la seva arribada fa dos estius i el seu alt rendiment fa que la seva actual clàusula de rescissió (60 milions d’euros) sigui un caramel temptador per a qualsevol altre club d’Europa, tenint en compte el que s’ha pagat últimament per exemple en la Premier per un defensa.

Referents a Europa

Umtiti suma 20 titularitats en la lliga; Piqué, 22. Tots dos han jugat junts d’inici en 15 partits de lliga aquesta temporada 2017/18 –contra l’Atlético (dos), l’Espanyol (dos), l’Alavés (dos), l’Athletic (dos), el Girona, l’Eibar, el Celta, el Leganés, el Sevilla, el Getafe i el Màlaga– i són un dels factors que han contribuït activament a fer que el Barça sigui ara mateix l’equip menys golejat de la primera divisió, amb només tretze gols en contra en 29 partits, vint gols rebuts menys que per exemple el Real Madrid (33). La dada ho diu tot. Catorze gols en contra ha encaixat fins ara l’Atlético de Simeone amb la guàrdia formada per Oblak, Godín, Giménez, Savic i companyia, el segon millor equip darrere del Barça quant a números en aquesta faceta en tot el futbol europeu. El trio Chiellini-Barzagli-Benatia com a escuders de Buffon completa ara mateix el podi. La Juventus, primera de la Serie A, és el tercer equip que menys gols ha rebut de les cinc grans lligues (15). El Nàpols, segon a Itàlia, ha rebut 19 gols. Els tres líders de la Premier, la Bundesliga i la Ligue 1 també han encaixat més que el Barça de Valverde. El Bayern de Munic i el Manchester City de Guardiola acumulen 20 gols en contra en aquest moment de la temporada i el PSG d’Emery, el gran dominador a França, 21. El Barça és l’equip més sòlid de les grans lligues europees i també ho és en la màxima competició continental. En la Champions, Piqué i Umtiti han jugat junts sis dels vuit partits que ha disputat l’equip i amb ells a la gespa l’equip només ha encaixat un gol. Va ser a Stamford Bridge (1-1). De fet, el Barça només ha rebut dos gols en tota l’actual edició de la Champions. L’altre va ser contra l’Olympiacòs a casa (3-1) i el gol de Nikolau va arribar a pilota aturada, en el minut 89, i sense Piqué a la gespa perquè el català havia estat expulsat abans del descans. Fiabilitat de campió.

153

recuperacions

El 5è defensa de la lliga [Rosales, Arbilla, Djené i Jonny]