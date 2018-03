Disparitat d’èxit entre els blaugrana repartits pel món

Sortir del Barça no és fàcil però aquesta temporada han estat set futbolistes els que han provat sort lluny del Camp Nou, però no tots estan obtenint els resultats que esperaven. Qui està aprofitant més aquesta nova aventura fora de can Barça és Munir El Haddadi, que s’ha convertit en una peça important en l’Alavés. El madrileny, cedit fins al proper mes de juny, és el màxim golejador de l’equip basc –que no té opció de compra– gràcies als 10 gols que ha aconseguit en els 29 partits en què ha participat. No amb tant d’èxit però també bona és la situació de Rafinha a l’Inter, on va marxar cedit en el mercat d’hivern. El brasiler, després de recuperar-se d’una complicada lesió de genoll, va provar sort a Itàlia, on Luciano Spalletti ha confiat en ell. La presència del petit dels Alcántara a l’equip ha anat de menys a més, sobretot tenint en compte que havia estat una llarga etapa sense jugar, i ja ha disputat set partits. El club italià té una opció de compra sobre Rafinha de 35 milions d’euros, tot i que el Barça va intentar que la compra fos obligatòria al final de curs, com a mínim si l’Inter es classificava per a la Champions, però sense èxit.

Per la seva banda, Gerard Deulofeu va marxar al Watford el gener passat, però una fractura en un dit del peu va truncar la seva evolució. El davanter de Riudarenes, que ha marcat un gol en els quatre partits que ha pogut jugar a Anglaterra, es va mostrar optimista ahir a Esports COPE i creu que podrà jugar “quatre o cinc partits” abans de final de temporada, però també va fer autocrítica. “Molta part de culpa és meva. Soc jo qui s’ha de guanyar jugar més. Vaig jugar millor com a revulsiu que com a titular. No he mostrat el meu nivell”, va dir Deulofeu, que veu complicat tornar al Barça: “No cal ser molt llest per saber que si el Barça em cedeix a un altre equip és que tenen poc interès en mi.” També ha estat una lesió muscular el que ha truncat el bon moment d’Arda Turan al Basaksehir, on està cedit fins al juny del 2020. El Barça manté, però, l’opció de traspassar el migcampista –que va marcar un gol en el primer dels cinc partits que ha jugat– en qualsevol de les finestres de mercat mentre duri la cessió a Turquia, on va marxar el gener passat després de mesos sense comptar per al Barça.

Dues creus molt clares