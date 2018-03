Candidat a tot

El Barça de Valverde, 36 partits invicte en la lliga (30 victòries i 6 empats), a només dos d’igualar els 38 d’aquella històrica Real Sociedad de finals dels setanta. L’Alemanya de Joachim Löw, després de l’empat de divendres a Düsseldorf contra Espanya (1-1), 22 partits invicte entre la copa Confederacions, partits de fase de classificació per al mundial i amistosos (16 victòries i 6 empats). A només tres partits –demà dimarts, nou test contra el Brasil de Coutinho i Paulinho– d’arribar a Rússia amb un expedient net. I en tots dos equips, un denominador comú, Marc-André ter Stegen, Die Mauer (‘el Mur’), titular indiscutible al Barça i el gran nom propi ara mateix a la porteria de l’actual campiona del món.

Vuitanta dies abans de l’inici del mundial encara no hi ha notícies de Manuel Neuer. El porter del Bayern de Munic no juga un partit des del 16 de setembre. A Alemanya asseguren que la seva reaparició és imminent i que pot arribar al mundial, però la realitat és que d’ençà que va passar per l’hospital el març de l’any passat per operar-se d’una fissura al metatarsià del peu esquerra, res de res. Des de llavors, dues recaigudes i una altra operació. La complicada situació del capità i ànima de la selecció alemanya contrasta amb el somriure de Ter Stegen. El seu excel·lent moment de forma és ara mateix vida per a lade cara a Rússia però alhora pot plantejar un dilema delicat a Löw si s’acaba produint la tornada de Neuer i es veu obligat a escollir. Ni Bernd Leno ni Kevin Trapp, suplent ara mateix d’Areola al PSG, estan en disposició de competir la titularitat a Ter Stegen. Només una reaparició imminent de Neuer podria fer perillar la seva titularitat en la copa del món. Davant d’aquest escenari, Löw es trobaria entre dues aigües: escollir amb el cor o escollir amb el cap. Neuer és una institució a Alemanya; Ter Stegen és el present.

Marc-André ha estat titular en tots els partits classificatoris per al mundial des de l’absència de Neuer, excepte en el compromís contra l’Azerbaidjan –amb Alemanya ja classificada va jugar Leno–. Va defensar la porteria de la tetracampiona del món també en l’última copa Confederacions i ha fet mèrits de sobres per ser titular ara a Rússia. Suma sols 19 partits amb l’absoluta (16 de titular), però la seva projecció els últims anys defensant la porteria del Camp Nou i sobretot el moment de forma actual li donen crèdit suficient. “Ha madurat amb el Barça. Té personalitat. Té carisma i està preparat per a tot”, admetia el mateix Löw la setmana passada.