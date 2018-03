Rendits a Iniesta

Andrés Iniesta va meravellar el món del futbol amb la seva brillant actuació contra l’actual campiona del món, Alemanya. I en va fer prou amb quaranta-cinc minuts de partit. Una passada amb l’esperó, un barret, una assistència de luxe en el gol de Rodrigo i una jugada al més pur estil Messi al centre del camp per superar tres rivals. Màgia pura. El de Fuentealbilla va sortir entonat i amb ganes de demostrar que continua a un nivell impressionant. Hi ha pocs futbolistes en l’actualitat capaços de fer gaudir l’afició rival, però Iniesta n’és un.

Els seguidors congregats divendres a Düsseldorf van arrencar en aplaudiments quan per megafonia es va anunciar la substitució del migcampista blaugrana per Saúl abans del començament de la segona meitat. Un reconeixement que no és nou per al capità del Barça, però que sempre sorprèn quan juga com a visitant. Lopetegui va reservar així el seu millor jugador en el descans. Una decisió consensuada per no carregar de minuts Iniesta, que ho està jugant tot amb Valverde i que ha d’arribar en plena forma al tram final de temporada amb el Barça i al mundial amb Espanya. Quaranta-cinc minuts van ser suficients per rebre els elogis del món del futbol. Les cròniques i els titulars de la premsa van destacar el paper d’Iniesta en l’empat aconseguit per la roja a Düsseldorf. Una exhibició. Una classe magistral. Una nova mostra del talent inesgotable d’Andrés Iniesta sobre un terreny de joc.

El manxec es va inventar una passada que solament un jugador de la seva qualitat podia veure per deixar en safata el gol a Rodrigo als cinc minuts del matx. Va ser l’aperitiu d’una primera meitat per emmarcar. Envoltat de jugadors amb gust pel bon futbol com Thiago, Silva, Koke o Isco, Iniesta va ser el far de l’admirat joc de la selecció espanyola a Alemanya. En un estil idèntic al del Barça, el de Fuentealbilla és el futbolista que tots els companys busquen. Amb 33 anys, el seu futbol continua meravellant cada partit, i trobar un substitut per a Iniesta sembla una utopia. “El futur és una decisió seva que respectarem, i faci el què faci estarem al seu costat. Però ara toca gaudir-ne”, va explicar Lopetegui abans del duel contra Alemanya. L’afició culer tremola per una possible marxa d’Iniesta a la Xina. I a la selecció espanyola també hi ha nerviosisme per la possible retirada de la roja després del mundial de Rússia.

Pel bé del futbol, la carrera d’Iniesta ha de continuar durant molts anys més. Però el futur és incert, i la millor opció és seguir gaudint de les seves meravelles partit a partit. Dimarts, al Wanda Metropolitano té una nova oportunitat d’aturar el món. Com a rival tindrà Leo Messi, dos jugadors pels quals val la pena pagar una entrada.