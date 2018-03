Umtiti evita definir-se sobre la seva renovació

L’única renovació pendent a la rereguarda blaugrana és la de Samuel Umtiti, que acaba contracte el juny del 2021. El central francès va atendre ahir el programa Telefoot del canal TF1 durant la concentració amb la selecció francesa, i va ser preguntat per l’extensió de contracte amb el Barça. Però no va voler fer cap declaració. Silenci absolut sobre les negociacions que encapçala el seu germà, Yannick, i que espera que arribin a bon port per continuar a can Barça durant molts anys. Però els seixanta milions de clàusula que té actualment Umtiti fan tremolar l’afició blaugrana per l’arribada d’una possible oferta suculenta aquest estiu per l’internacional bleu.

Els contactes per a la renovació d’un dels centrals més en forma del futbol europeu van començar mesos enrere, i la voluntat de les dues parts és clara: seguir el mateix camí en el futur. La continuïtat del central de vint-i-quatre anys és el principal problema per a la secretaria tècnica, i l’objectiu més immediat és ampliar la vinculació. La idea dels directius del Barça és tancar un acord i estampar la firma del contracte abans que Umtiti marxi a disputar el mundial de Rússia amb França. Ni el jugador ni el club volen allargar les negociacions i els rumors més enllà del juny, quan el francès estarà totalment centrat en la disputa de la cita intercontinental. Algunes informacions parlen d’un possible interès de Mourinho a convèncer Umtiti per fer les maletes cap a Old Trafford. A Telefoot se’n van fer ressò i li van preguntar: “Fitxaràs pel Manchester United?” Però la resposta del central va ser la mateixa que quan va ser qüestionat per la seva renovació: cap declaració al respecte. Però el francès no escolta ofertes.

Umtiti és feliç al Barça i està jugant a un nivell molt alt a les ordres de Valverde. El francès és indiscutible a l’eix de la defensa blaugrana i la seva progressió en la segona temporada al club és imparable. Ha disputat 43 partits entre totes les competicions, i sols la lesió al bíceps femoral de la cama dreta el va apartar de la titularitat. La mateixa confiança té de Didier Deschamps. Per al seleccionador francès també és una peça clau.

En la concentració dels bleus està compartint vestidor amb Griezmann, principal objectiu del Barça per al pròxim curs. A Telefoot també li van preguntar per si havia intentat convèncer el jugador de l’Atlético. “¿Que si he parlat amb ell en aquesta concentració? No”, va respondre Umtiti, abans d’afegir que potser havia mentit en alguna resposta durant l’entrevista.