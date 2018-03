Ter Stegen a Sevilla i Cillessen a Madrid

Dissabte al Sánchez Pizjuán, en el retorn a la lliga després de l’aturada per compromisos internacionals, Ter Stegen defensarà la porteria del FC Barcelona contra el Sevilla, el mateix rival que intentarà batre Jasper Cillessen en la final de la copa del Rei. Dos porters diferents contra un mateix rival però amb les mateixes garanties sota pals per defensar els interessos de l’equip blaugrana. Perquè si bé són dignes d’elogi les xifres i les aturades de Ter Stegen, les de Cillessen no es queden curtes malgrat que només té continuïtat en la copa del Rei.

Si no passa res d’extraordinari, la final al Wanda Metropolitano serà el novè partit en aquesta competició, on només ha encaixat dos gols. Va encaixar-los en els partits contra el Celta i en la derrota contra l’Espanyol a Cornellà-el Prat. Ni el Múrcia ni el València van ser capaços de batre’l en la eliminatòria. En aquests vuit partits se li han comptabilitzat un total de catorze aturades, uns números molt bons. En la lliga no ha debutat però en la Champions aquesta temporada va disputar el partit que va acabar amb victòria per 2-0 contra l’Sporting Club de Portugal al Camp Nou.

La millor defensiva global de l’equip també s’ha notat en les xifres de Cillessen, que la temporada passada va encaixar més gols en la copa del Rei, la seva competició, en què va ser clau en algunes eliminatòries com per exemple la que va enfrontar el Barça a la Real Sociedad i l’Atlético de Madrid. La temporada passada va encaixar gols contra l’Hèrcules, l’Athletic, la Real, l’Atlético i també en la final contra l’Alavés. Set gols en els vuit partits que va jugar perquè es va perdre el de San Mamés de l’eliminatòria contra els bilbaïns.

Cillessen, que va arribar al Barça l’estiu del 2016, té la plena confiança dels seus companys i de l’actual cos tècnic com també el va tenir de Luis Enrique. Ell va ser el vintè jugador holandès a defensar la samarreta blaugrana i el segon porter d’aquest país en la història del club després de Ruud Hesp.