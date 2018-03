“Som molts els que esperem un gest enèrgic del Barça”

Els últims esdeveniments ocorreguts a Catalunya, amb l’empresonament dels exconsellers del govern català i la detenció a Alemanya del president Puigdemont, han sacsejat el país. Són moltes les institucions i els col·lectius que han expressat la seva disconformitat amb aquestes decisions, i han estat moltes les manifestacions que s’han fet arreu del país per denunciar-ho. Qui encara no hi ha dit la seva públicament és el FC Barcelona. I comencen a aparèixer diverses veus que exigeixen que ho faci i que també faci algun gest en la final de la copa del Rei que ha de disputar el 21 d’abril a Madrid.

Un d’aquests ha estat l’excandidat a la presidència del Barça Agustí Benedito. Divendres passat va piular: “En aquests moments greus de la nostra història el FC Barcelona, «fruit d’una tradició permanent de fidelitat i servei als seus socis, als ciutadans, i a Catalunya» (art. 2, Estatuts FCB), ha d’alinear-se en la defensa de la dignitat del poble de Catalunya amb total fermesa.” Benedito, en conversa amb aquest diari, creu que una situació com l’actual no l’havien viscut “ni els de la meva generació”. “Està atacada la dignitat del país. Hi ha empresonats sense cap fonament. Som molts els que esperem del Barça un gest enèrgic i ferm en aquests moments”, assegura. Per l’excandidat, un gran gest seria no disputar la final de la copa del Rei, perquè presidirà el partit Felip VI, que “el dia 3 ja va deixar prou clara la seva posició”. “La presidència del Barça no pot actuar com en qualsevol altra final de la copa del Rei. Bartomeu, en representació del llegat històric del Barça i en defensa dels socis, hauria de mostrar la seva disconformitat davant el cap de la monarquia.” Benedito, però, no és excessivament optimista en relació amb el fet que el Barça faci aquest gest perquè entén que “primer s’ha de coincidir en el que està passant” i no veu que el club hagi fet cap gest encara. “No espero gaire cosa del Barça i haurien de sortir en tromba.”

Algunes altres iniciatives