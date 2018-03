La triple corona, cosa de tres: Barça, Juve i Bayern

“Crec que actualment tenim millor plantilla que aquella temporada. Almenys ofereix segur més alternatives de joc. Això mai és una garantia de res perquè la Champions sempre és una competició molt dura. Però sí, tenim un bon equip.” Aquestes eren paraules de Jupp Heynckes al diari Bild fa cosa d’un mes. D’ençà que es va fer càrrec de l’equip per enèsima vegada, ara ja fa uns mesos, agafant el relleu d’Ancelotti, el Bayern de Munic torna a ser candidat a tot. Heynckes sap de què parla. Ell era ja l’entrenador d’aquell Bayern que la temporada 2012/13 va guanyar la Bundesliga, la copa d’Alemanya i la Champions. Premi a la lliga amb 91 punts, premi en la final de copa contra l’Stuttgart a Berlín i premi gros contra el Dortmund en la final de la Champions a Wembley. Aquell és l’únic triplet d’un equip alemany en tota la història del futbol. Ara els bavaresos tornen a ser de nou un dels favorits a la triple corona. Primers en la Bundesliga amb 17 punts de marge respecte del Schalke 04, semifinalista de la copa (juga el dia 17 d’abril contra el Leverkusen) i a quarts de la Champions, en què ha quedat emparellat amb el Sevilla.

El Sevilla serà jutge del Bayern a Europa i ho serà també del Barça en la final de la copa del Rei. Els andalusos són l’escull comú ara mateix del Bayern i el Barça en la cursa cap al triplet. A banda d’ells dos, hi ha un tercer equip que aspira a guanyar els tres grans títols aquesta temporada 2017/18. És el Juventus d’Allegri. La vecchia signora és líder de la Serie A; això sí, amb només dos punts de marge respecte del Nàpols. El 9 de maig té cita contra el Milan en la final de la copa italiana i, abans, eliminatòria duríssima a Europa contra el Real Madrid, en una reedició de la final de la temporada passada.

Tres únics candidats a fer història. La resta d’equips vius en la Champions no reuneixen les condicions. El City de Guardiola ho té virtualment fet per guanyar la Premier (16 punts d’avantatge sobre el United de Mourinho) i és ferm candidat a ser a Kíev, però el Wigan el va eliminar de la FA Cup. Si bé és cert que ha estat campió de la copa de la lliga contra l’Arsenal. El Liverpool és a 18 punts del City en la Premier i també ha estat eliminat de la FA Cup. El Sevilla és viu a Europa i jugarà la final de copa, però és sisè en la lliga, a 30 punts del Barça. A 15 hi ha el Real Madrid, també descartat en la lliga. Els blancs van caure de la copa a quarts contra el Leganés. I el rival del Barça en la Champions, el Roma, va caure de la copa d’Itàlia contra el Torino a quarts i en la Serie A és a 16 punts de la Juve.

El Barça és l’únic equip que ha guanyat el triplet dues vegades (2009 i 2015). Els altres sis equips que han tocat la glòria són el Celtic (1967), l’Ajax (1972), el PSV (1988), el United (1999), l’Inter (2010) i el citat Bayern de Heynckes (2013).