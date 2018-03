Els fitxatges d’hivern per a la propera Champions, sense restriccions

En la propera Champions, els fitxatges d’hivern, encara que ja hagin disputat la competició la mateixa temporada amb un altre equip, com és el cas de Coutinho, que com ja l’ha jugat amb el Liverpool no pot fer-ho ara amb el Barça, sí que podran participar-hi amb el seus nous equips. Aquesta és una de les novetats més importants que ha confirmat avui mateix la UEFA de cara a la propera edició tant de la Champions com de l’Europa League.

Pel que fa a la qüestió dels reforços d’hivern, el màxim organisme del futbol europeu explica que un cop acabada la fase de grups, es podran inscriure tres nous jugadors sense cap restricció, amb l’objectiu d’equiparar-se amb les diferents lligues estatals, on no existeixen restriccions pel que fa als fitxatges d’hivern.

Els canvis però, no acaben aquí i són molts i diversos. El passat mes de febrer, ja es va informar, entre d’altres coses, que serien 26 i no 22 els equips que es classificaran directament per a la fase de grups, que els quatre primers de les lligues espanyola, anglesa, alemanya i italiana s’hi classificaran també sense necessitat de disputar la prèvia i que els horaris dels partits canviarien. Ara, quatre partits de cada jornada de la fase de grups (dos dimarts i dos dimecres), es disputaran a les 18.55 hores. La resta, i també els de les eliminatòries –la final de la supercopa d’Europa del proper 15 d’agost a Tallin, també– seran a les 21 hores, tot i que la UEFA hi podrà fer excepcions. Els horaris escalonats doncs, cosa que ja passa en l’Europa League, arribaran també a la Champions. En l’última jornada, això sí, els partits es jugaran de manera simultània.

Les variacions però, també afectaran diversos aspectes del joc, ja que a partir d’ara, en cas que algun dels partits d’eliminatòries arribi a la pròrroga, es podrà fer una quarta substitució, sense que això afecti les altres tres. En les finals a més, es podran incloure fins a un total de 23 jugadors en la convocatòria, enlloc dels 18 que es permeten en la resta de partits, cosa que farà que hi pugui haver fins a 12 suplents.