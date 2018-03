Tots de groc i amb la senyera

Són incomptables les mostres públiques de rebuig i disconformitat arreu del país per l’empresonament dels cinc diputats, divendres passat, i la posterior detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. L’entorn del Barça tampoc ha quedat callat davant d’un nou atac contra la democràcia i els drets essencials del poble català. Ahir mateix, l’associació de socis Manifest Blaugrana va emetre un comunicat en què insten el club i els aficionats a emprendre diverses accions reivindicatives per a la final de copa que es disputarà el 21 d’abril a Madrid.

Amb motiu de la nombrosa presència de dirigents del govern espanyol a la llotja i de la gran expectació del partit, es tracta d’un aparador únic per mostrar la disconformitat i la força del poble català, per reclamar la llibertat dels presos polítics i la derogació de l’article 155. Per això, Manifest Blaugrana demana a la directiva que el Barça disputi la final del Wanda Metropolitano amb la samarreta de la senyera. “A tals efectes, demanem que es comuniqui als organismes pertinents la decisió de disputar la final amb aquesta samarreta, fent-la oficial, tenint en compte el precedent del partit Alcoi-Lleida de l’octubre del 2017, en què la FEF va autoritzar el club lleidatà a utilitzar la seva samarreta suplent, també amb els colors de la senyera”, s’explicava en el primer punt de les peticions per implicar el club en la defensa de les institucions catalanes i els seus representants.

Així mateix, es demanava al club que redueixi la presència institucional dels seus representats a la mínima expressió abans, durant i després de la final contra el Sevilla. “El Barça ha d’acudir a la final i ser representat dignament, però instem el club a declinar participar en qualsevol acte. Anem a Madrid a guanyar la copa, i res més. Cap complicitat amb el règim que ens persegueix i empresona”, afegia el comunicat de Manifest Blaugrana. A més de les propostes per al club, l’associació de socis culers convida que “tots els aficionats que acudeixin a la final ho facin vestint de groc, en forma de suport massiu als polítics i activistes empresonats i exiliats”. En el mateix text es fa referència a un comunicat del Barça del dia 5 d’octubre de l’any passat per demanar al club que actuï en congruència amb les seves declaracions públiques: “Som més que un club. I, justament per això, hem de fer costat a la nostra gent en circumstàncies tan difícils com les que estem vivint.”

De moment, el Barça no ha fet cap declaració institucional, però ja són moltes les veus que reclamen al club una reacció adient. Tan sols Jordi Cardoner s’ha pronunciat sobre aquest tema en els últims dies. “S’ha fet una reflexió sobre la tristesa per les persones privades de llibertat, i és una jornada agredolça”, va assenyalar el vicepresident blaugrana en una trobada de penyes barcelonistes de Lleida Sud i la Franja. Ara els socis i aficionats culers esperen una resposta més contundent de la directiva, ja que el Barça és un poderós altaveu per reclamar la llibertat dels catalans, i la final de copa pot ser el millor escenari per actuar.