Arriben amb la moral pels núvols

Cap dels jugadors del Barça que ahir van jugar amb les seves seleccions va perdre. Tots s’incorporaran als entrenaments amb la moral pels núvols. Només Leo Messi ho podria fer capcot, després de veure des de la graderia del Wanda Metropolitano com la selecció argentina era golejada per l’espanyola (6-1). Els tres jugadors del Barça en el combinat de Julen Lopetegi van ser titulars: Piqué, Jordi Alba i Iniesta. Cap dels tres va acabar el partit. Tots tres van brillar mentre van estar sobre el terreny de joc. Iniesta va recuperar la pilota del segon gol i Alba va ser un corcó per l’esquerra. Piqué, que va rebre xiulets, com de costum, va posar l’ai al cor en la primera part, quan després de fer una passada enrere va notar molèsties al genoll que té castigat des d’aquella entrada de Gerard Moreno en el derbi. Va poder continuar sense problemes després del descans.

També amb la selecció francesa hi participaven tres jugadors del Barça. Després de la derrota contra Colòmbia, el combinat de Didier Deschamps va deixar millors sensacions a casa de qui serà l’amfitrió del mundial, Rússia. Còmode triomf amb participació de Samuel Umtiti i Ousmane Dembélé com a titulars. El davanter va estar molt actiu. Ràpid, valent, però li va faltar participar més en els últims metres. Ha continuat en la selecció francesa amb la progressió dels últims partits de blaugrana. Digne, que va ser titular contra Colòmbia, ahir no va tenir minuts.

I uns altres que arribaran amb una bona dosi de moral són els brasilers. Coutinho i Paulinho van ser titulars en el partit que la canarinha va disputar a Alemanya. El conjunt de Tite va tenir una mínima revenja d’aquell humiliant 1-7 del mundial del 2014. Els brasilers van guanyar amb un solitari gol de Gabriel Jesús. Coutinho va actuar en la posició del lesionat Neymar, i va ser un dels homes més perillosos del conjunt brasiler. Paulinho va disputar tot el partit. Qui no va jugar ni un minut va ser Ter Stegen. Va quedar alliberat d’aquest partit per unes molèsties en un genoll, de les quals serà examinat a Barcelona.

També van tenir ahir participació els centrals Vermaelen i Yerry Mina. El belga va jugar la segona part en la golejada de la seva selecció contra Aràbia Saudita. Està totalment recuperat de la lesió en un turmell que va provocar que fos baixa en l’últim partit de lliga contra l’Athletic. Yerry Mina va jugar 37 minuts amb la selecció colombiana, amb un rendiment més que correcte.