Digne, lesionat; avui, proves a Messi, Piqué i Ter Stegen

Ernesto Valverde comença a recuperar futbolistes després de l’aturada de les competicions de clubs pels compromisos de les seleccions –ahir ja es van entrenar Jasper Cillessen i André Gomes– i serà avui quan sabrà si podrà disposar de tres peces clau de l’equip amb vista als pròxims partits, començant pel del Sevilla. Els serveis mèdics del Barça sotmetran a proves mèdiques Leo Messi, Gerard Piqué i Marc-André ter Stegen per conèixer l’abast exacte de les seves molèsties.

L’argentí no ha disputat cap minut amb la seva selecció en cap dels dos partits –ni contra Itàlia ni contra Espanya– per unes molèsties als isquiotibials i el més probable és que tampoc no ho faci al Sánchez Pizjuan dissabte. Ni el Barça ni el jugador volen prendre riscos en un tram tan important de la temporada i amb el mundial de Rússia a l’horitzó. Les molèsties de l’argentí, però, no li haurien d’impedir de jugar dimecres contra la Roma en l’anada dels quarts de final de la Champions League. També Marc-André Ter Stegen i Gerard Piqué han tornat tocats dels compromisos amb Alemanya i Espanya, respectivament. El porter es va perdre el partit contra Brasil per unes molèsties al genoll esquerre, tal com va anunciar el seleccionador alemany, Joachim Löw, i el central català es va ressentir de les que ja arrossega de fa mesos, també al genoll, en aquest cas, el dret, en l’enfrontament de la roja contra l’Argentina. A falta de les proves mèdiques a les quals se sotmetran els dos avui, sembla que no tindran cap problema per partir cap a Sevilla.

Qui ja sap que no estarà a disposició d’Ernesto Valverde per jugar a Sevilla però tampoc per als pròxims partits és Lucas Digne. El defensa francès, que va haver de ser substituït en el primer partit amistós de França contra Colòmbia i que ja no va jugar el segon, contra Rússia, ha tornat lesionat de la concentració amb la seva selecció. Tal com va comunicar ahir el Barça, el francès té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta i estarà vora tres setmanes de baixa. Si es compleixen els terminis, el lateral arribaria justet per poder participar en la final de copa del Rei contra el Sevilla, el 21 d’abril.

Busquets, dimecres