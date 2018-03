Messi fa una part de l’entrenament amb el grup

Ernesto Valverde ha recuperat aquest matí a tots els internacionals i ha pogut començar a preparar el partit contra el Sevilla amb tot el grup. Leo Messi, Gerard Piqué i Marc André Ter Stegen han passat proves mèdiques. Tant el porter alemany com el central català havien tornat amb molèsties en un genoll. Els dos estan bé i han entrenat amb normalitat. No tindran problemes per jugar contra el Sevilla. Messi, per la seva part, té una sobrecàrrega als isquiotibials i només ha fet una part de l’entrenament amb el grup. No està descartat per al partit de Sevilla, però no s’arriscarà. És possible que viatgi amb l’equip i només jugui si és necessari, tenint en compte que dimecres vinent es disputen els quarts de final de la lliga de campions.

Qui no s’ha entrenat amb el grup ha estat Sergio Busquets i està descartat per al partit del Sánchez Pizjuán. Sí podrà comptar amb ell Valverde per al partit contra el Roma. Els dos jugadors que sí estan ja recuperats de les seves lesions són Semedo i Denis Suárez.