“L’objectiu és que la petita molèstia de Messi no es converteixi en res més greu”

Ernesto Valverde ha comparegut aquesta tarda a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper per analitzar l’actualitat del Barça abans de l’important partit de demà al Sánchez Pizjuán de Sevilla. Aquestes han estat les seves frases més rellevants:

Rotacions en el Sevilla: “Mirant el que ha fet Montella darrerament, no espero un Sevilla massa diferent al dels últims partits. Algun canvi hi haurà, ja que Sanabria és baixa, però no m’imagino massa rotacions”.

Plantejament: “L’objectiu és el d’aïllar el partit de demà del de dimecres contra el Roma. Guanyar a Sevilla suposaria molt per acostar-nos al títol, ja que després ens quedaran cinc partits a casa i tres fora”.

Un abril carregat: “Ha arribat l’hora de certificar en un mes tot el que hem fet fins ara. Estem on volíem estar a l’inici de la temporada”.

Problemes físics: “Tinc jugadors suficients com per afrontar el tram final amb garanties. Els problemes físics sempre preocupen, ja que el que volem és que tots estiguin bé, però en aquest tram el més important és la mentalitat de l’equip”.

Rotacions: “Tots els equips volen guanyar sempre i mai et planteges deixar-ho tot per a més endavant. No especularem, però l’acumulació de partits que en espera juga en contra a l’hora d’arriscar”.

L’estat físic de Messi: “L’estem cuidant, però encara no hem entrenat. Té una petita molèstia, des del final del duel contra l’Athletic. L’objectiu és que aquesta no es converteixi en res més greu”.

Preocupació per Messi?: “Estava més neguitós abans de veure’l, però ara ja sabem que té una molèstia. Estic com ha d’estar un entrenador quan un jugador importantíssim té una petita molèstia”.

Busquets: “Encara no ha pogut entrenar amb el grup, però esperem que pugui arribar al partit de dimecres contra la Roma”.

15 dies per desconnectar: “Crec que anímicament aquesta aturada ens vindrà bé, ja que vam arribar-hi molt carregats i els jugadors han pogut canviar de dinàmica. Això, però, ho hem de certificar amb bons resultats”.