Retorn amb incògnita

El Barça reprèn aquest vespre (20.45 h) la lliga una vegada resolta l’última aturada per seleccions i ho fa en un escenari d’entitat com és el Ramón Sánchez Pizjuán. Una visita en plena Setmana Santa sevillana que ve marcada per una incògnita important: la participació, o no, de Leo Messi. L’astre argentí va entrar en la convocatòria anunciada ahir per Ernesto Valverde després de l’entrenament realitzat a la tarda i, per tant, està a disposició del tècnic si ho considera oportú. Tot i això, les molèsties que ha arrossegat els últims dies a l’adductor de la cama dreta obren la porta al fet que s’opti per reservar l’astre argentí, com ja va fer la selecció argentina en els amistosos contra Itàlia i Espanya programats en aquesta darrera tanda de partits internacionals. A més, a l’horitzó proper –dimecres per ser exacte– apareix una cita en majúscules que propicia evitar qualsevol risc: l’anada de l’eliminatòria de quarts de la Champions contra la Roma al Camp Nou. I és aquí on la presència de Messi sí que s’aprecia prioritària.

De fet, la situació del Barça al capdavant de la classificació de la lliga amb 11 punts de marge respecte a l’Atlético –segon a la taula– dona força marge perquè finalment Valverde es pugui decantar per mantenir avui Messi a la banqueta d’entrada a pesar de l’exigència que planteja el desplaçament a Sevilla, a priori el més complicat dels que li queden, al Barça, fins al final del campionat. La decisió que s’acabi prenent sobre l’astre argentí marcarà l’alineació blaugrana. En aquest sentit, les opcions que Ousmane Dembélé sigui titular i completi l’atac blaugrana al Sánchez Pizjuán –amb Suárez i Coutinho– augmentaran de manera significativa si Messi no juga.

Més enllà de Messi, l’última aturada per seleccions també ha deixat dubtes sobre l’estat físic de Ter Stegen i Gerard Piqué. El porter alemany no va disputar l’amistós de dimarts entre Alemanya i el Brasil per molèsties en un genoll, i el central català fa setmanes que també n’arrossega a la mateixa articulació. En aquest sentit, durant l’Espanya-Argentina de dimarts va reflectir al rostre algun gest de malestar en realitzar alguna acció. Tot i això, l’expectativa avança que tots dos sí que participaran avui a Sevilla.

Qui segur que no saltarà a la gespa del Sánchez Pizjuán és Sergio Busquets, que treballa per estar recuperat de la fractura a la falange del cinquè dit del peu dret coincidint amb la cita de dimecres contra la Roma. Ivan Rakitic apareix com la primera opció a l’hora d’ocupar avui la plaça del de Badia al mig centre, avalat pel bon rendiment que ha ofert aquesta temporada quan ha hagut d’actuar en aquesta posició. Aquest cop, el principal hàndicap serà el cansament que pot arrossegar el croat després de jugar contra Mèxic la matinada de dimecres i afrontar tot seguit el llarg viatge de retorn des de Texas a Barcelona. És previsible que Paulinho jugui al costat de Rakitic per col·laborar en tasques de contenció.

La d’avui no serà pas l’última vegada que Barça i Sevilla es vegin les cares aquesta temporada. I és que tots dos tornaran a topar d’aquí a tres setmanes coincidint amb la final de la copa, fixada per al 21 d’abril al Wanda Metropolitano. Tot i això, les circumstàncies especials que envolten una final fa que s’hagin de relativitzar les conclusions que es puguin extreure del partit d’aquest vespre. I és que, igual que el Barça, el Sevilla també enfoca el duel d’aquest vespre al Sánchez Pizjuán condicionat per la Champions, ja que dimarts rep la visita del Bayern de Munic. L’equip andalús va accedir als quarts després de desfer-se del Manchester United amb un 1-2 a Old Trafford. Un resultat que evidencia el potencial de la seva plantilla, així com la seva irregularitat, ja que els resultats a la lliga han estat irregulars. De fet, una vegada descavalcat de les places de Champions, els de Vincenzo Montella centren la seva lluita per assegurar-se una plaça d’Europa League per a la campanya vinent, amb el Vila-real, el Girona i el Betis com a rivals directes. De cara a la cita d’avui la principal baixa per a Montella és la de l’extrem Pablo Sarabia, sancionat per l’expulsió patida contra el Leganés en l’anterior jornada. Jesús Navas, ja recuperat després d’estar un mes lesionat, apareix com el principal candidat a rellevar-lo. L’altre dubte pel que fa a l’alineació andalusa és si serà Ben Yedder o Luis Muriel l’escollit per jugar en punta.