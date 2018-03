Empat i lesió de Nainggolan

Abans de visitar aquest dimecres el Camp Nou, la Roma, que encadenava tres victòries en lliga, ha empatat al camp del Bolonya i es manté tercer. La pitjor notícia per als de Di Francesco però, ha estat la lesió d’una de les seves peces clau, Radja Nainggolan, al minut 17 per problemes a la cuixa dreta. És probable doncs, que el migcampista belga es perdi, com a mínim, l’anada dels quarts de final de Champions.

Amb un onze gairebé de gala, on només hi faltava el seu màxim artiller, Edin Dzeko, els giallorossi han vist com els locals s’avançaven just després de la lesió de Nainggolan gràcies a un gol del xilè Pulgar des de fora de l’àrea. En la segona part, les coses continuaven sense funcionar per als de Di Francesco, que ha fet entrar Dzeko. I el bosnià ha estat l’autor del gol de l’empat, amb una bona rematada al primer pal a centrada de Perotti. Amb aquesta diana, ja en suma 14 en el campionat italià. En el tram final, la Roma ha buscat amb insistència el gol del triomf, però s’ha hagut de conformar amb l’empat.